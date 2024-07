Đoković pred put na Olimpijske igre održao 'javni trening' na terenima Slovenske Plaže u Budvi - Pogledajte kako se priprema! (FOTO+VIDEO)

Evo kako se najbolji teniser sveta priprema za predstojeće Olimpijske igre!

Letnje olimpijske igre održaće se u Parizu u periodu od 26. jula do 11. avgusta 2024. godine.

A po svemu sudeći, Srbin se ozbiljno priprema za ono što ga očekuje.

Novak Đoković će u Parizu pokušati da stigne do prve zlatne medalje na Olimpijskim igrama i svi se nadamo da će konačno uspeti da ostvari dugo sanjani san. Ipak, na putu ka zlatu čekaće ga pakao!

Đoković će biti drugi nosilac na ovom turniru i do finala neće moći da igra protiv Janika Sinera, ali ga nekoliko mina čeka možda već u prvom kolu.

Postoje velike šanse da kuglice već na startu turnira u Parizu spoje Đokovića i Nadala, a pre finala Novak bi mogao da zaigra i protiv Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva.

Na turniru se takmiči ukupno 64 tenisera, trenutno je poznato 16 nosilaca, a ostalo će se znati do četvrtka do 11 časova. Teniski turnir u Parizu je na programu od 27. jula do 4. avgusta.

Autor: Aleksandra Aras