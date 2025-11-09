AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Ja sam krvav biznis: Adil (25) raspametio žiri, Karleuša zamerila takmičaru samo jednu stvar (VIDEO)

Nije ga štedela!

Adil Kurtić (25) iz Bosne i Hercegovine kao svoju prvu pesmu odabrao je numeru "Plavuša", kojom se predstavio stručnom žiriju, koji ga je pažljivo slušao tokom kompletne izvedbe.

Za drugu numeru, Adil je odabrao pesmu "Oči jedne žene", kojom je podigao sve na noge. Naime, nakon ove izvedbe, Adil je imao dva glasa.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ovo je bilo dobro, meni se sviđa, koleginice nemaju dosta kandidata, pa bih ja to samo prepustio. Ne, bez zezanja sada, ovo je odlično, samo sam ja krvav biznis - rekao je Desingerica.

- Evo ja ću da kažem šta je, mi se znamo odnekud. I dalje je prljavo pevanje, tu njema frljanja sa intervalima. Tu nema zezanja, ako budeš tako kod svog mentora, ponovio te prljavštine iz tvoje interpretacije, nećeš dobijati moje glasove - rekao je Bosanac.

- Da vidiš samo kako se gospodin ponaša, uživa i sluša ove malo mlađe od njega - dodao je Desingerica.

- Ja sam ti dala glas prvenstveno jer sam slaba na vas Bosance, drugo jer imaš jako lepu boju glasa. Ja ću biti pravedna večeras, morala sam da ti dam glas, ali ti si potpuno promenio svaki početak. Ja bih povela računa o tvom pevanju, o tvojoj ishrani. Zašto pominjem kilažu?! Zato što je jako bitno, bez obzira što si muškarac, jako je bitno da izgledate top, da trenirate, to se odražava i na glas i na sve - rekla je Karleuša.

- Ja sam njemu rak-rana, to je očigledno - rekla je Zorica.

- Zorica hoće da bude influenserka i hoće fejk svađu - rekao je Desingerica.

- Adile, bio si dobar, ti tamo kada radiš, pevaš drugi repertoar - rekla je Viki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

