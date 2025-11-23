Opasno je kada ustanemo da igramo jer... Dejan Stoševski razgalio žiri, ali ih nije 'kupio' (VIDEO)

Šok na sceni Pinkovih zvezda!

Tridesetogodišnji Dejan Stoševski iz Sefkerina, za svoju prvu numeru kojom se predstavio u novom izdanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", odabrao je pesmu "Dozvola za ljubav", ali nakon ove numere nije imao glasova.

Kao svoju drugu pesmu, on je odabrao numeru "Ja baraba, a ti vila", te je tako podigao studio na noge, ali ipak ni ovo nije bilo dovoljno, te mu tako niko od žirija nije dao glas.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ja sam jedini lik koji nije u kombinaciji, mene ne zanimaju kombinaciji, pozivi, pare, ništa. Mene kada zovu za kombinacije, ja im kažem: "Molim, za kombinaciju?! Nema ništa od tog posla" - rekao je Desingerica.

- Ja sam tip koji ne trpi kombinacije, jer kad kažem neku kombinaciju, ja ispadnem iz te kombinacije. Dečko, ovde ništa nije dobro, sem ritma koji je bio u drugoj pesmi - rekao je Bosanac.

- Ovo je nepravda - rekao je Desingerica.

- Šta ćeš ti o nepravdi da pričaš nesrećno jedna - rekao je Bosanac.

- Opasno je kada ustanemo da igramo, to znači da nećemo da damo glas, nego dajemo podršku - dodala je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić