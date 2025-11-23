AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Opasno je kada ustanemo da igramo jer... Dejan Stoševski razgalio žiri, ali ih nije 'kupio' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok na sceni Pinkovih zvezda!

Tridesetogodišnji Dejan Stoševski iz Sefkerina, za svoju prvu numeru kojom se predstavio u novom izdanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", odabrao je pesmu "Dozvola za ljubav", ali nakon ove numere nije imao glasova.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao svoju drugu pesmu, on je odabrao numeru "Ja baraba, a ti vila", te je tako podigao studio na noge, ali ipak ni ovo nije bilo dovoljno, te mu tako niko od žirija nije dao glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ja sam jedini lik koji nije u kombinaciji, mene ne zanimaju kombinaciji, pozivi, pare, ništa. Mene kada zovu za kombinacije, ja im kažem: "Molim, za kombinaciju?! Nema ništa od tog posla" - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam tip koji ne trpi kombinacije, jer kad kažem neku kombinaciju, ja ispadnem iz te kombinacije. Dečko, ovde ništa nije dobro, sem ritma koji je bio u drugoj pesmi - rekao je Bosanac.

- Ovo je nepravda - rekao je Desingerica.

- Šta ćeš ti o nepravdi da pričaš nesrećno jedna - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Opasno je kada ustanemo da igramo, to znači da nećemo da damo glas, nego dajemo podršku - dodala je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#Pinkove zvezde

#TV Pink

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Ovo su pesme mama voli bebu, kriminalno: Desingerica prekorio kandidatkinju (17), Karleuša ubeđena u JEDNO (VIDEO)

Pinkove Zvezde

NAJBOLJI KANDIDAT VEČERAS! Đorđe Jovanović raspametio žiri Pinkovih zvezda, svi u studiju ZANEMELI kada su čuli koga bira za mentora! (VIDEO)

Domaći

RAT JK I DESINGERICE UŽIVO U PROGRAMU! Reper pokušao da je izvede iz takta usred intervjua, ona ga dočekala NA NOŽ!

Pinkove Zvezde

MENI SI BAŠ TOP FRAJER! Karleuša kandidata vinula u nebesa, ali mu nije dala glas! Evo ko će biti mentor Stefanu Dejanoviću (VIDEO)

Domaći

GLAMUROZNO I MAGIČNO, ALI... Arhitekta (40) privukla pažnju članova žirija Pinkovih zvezda, dobila pregršt komplimenata i NIJEDAN GLAS (VIDEO)

Domaći

Ovo je bila AGONIJA za čitavu naciju! Karleuša bez pardona sasula sve u lice kandidatkinji, ona se rasplakala: Milion i po ljudi je jedva čekalo da PR