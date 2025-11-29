AKTUELNO

Domaći

Jelena ostala bez teksta zbog Laure Samardžije! Postala njena mentorka!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Desingerica je imao svoj interesantan komentar.

Naredna takmičarka ove večeri je Laura Samardžija iz Maribora, iz Slovenije, koja se predstavila pesmom "Ima jedan svijet".

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugu pesmu ona je odabrala numeru koju u originalu izvodi Doris Dragović "Marija Magdalena".

Posle prve pesme, Laura je imala dva glasa, od Jelene i Zorice, ali je Brunclikova tokom druge pesme ugasila svoj glas.

- Ovo je meni "Land of legends" vokalno je odlično, izgledaš odlično, ali mi je izbor pesama kriminalan za pravljenje novca - rekao je Disengirica.

- Ti si večeras pokidala devojko, pogotovo drugu pesmu, Doris Dragović je jedna velika diva i pevačica. To je dobra pesma - navela je Jelena.

- Jelena Rozga je fenomenalna pevačica i ta muzika mora da se gaji, radi se o tome da ti pesme nisi donela na način na koje su one donele to, to je problem, a ne u izboru pesama. Da je ona energetski donela kako treba, ti bi odreagovao - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devojko dobro došla, lepo izgledaš, lepo se ponašaš, lepo trpiš, strpljiva si, to je ta zapadnjačka otmenost. Ali ne čitaš tekst, Marija Magdalena, sama reč i ime, je nešto mnogo veliko. Tebi su važni izdržavani tonovi, a to ime si stalno progutavala i nije se nije razumelo najjasnije. Samo slaboobrazovani mogu sebe smatrati, a samo oni koji ga cene njega smatraju i daju o njemu svoj sud, budi uverena u to što si- rekao je Bosanac.

- Sad čačka, hoće da ga porodim odbrusio je Desingerica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

IMA TU KVALITETNIH, ALI BILO JE I... Stanija progovorila o bišim partnerima, a Desingerica objasnio kako treba da se ponaša njen IDEALAN MUŠKARAC

Domaći

DESINGERICA OTKRIO ZBOG ČEGA JE RENDAO SIR PO PUBLICI: Šok detalji njegove priče će vas ostaviti bez teksta!

Zadruga

NIJE NI ČUDO ŠTO SI OSTALA BEZ DRUGARA: Bori PREKIPELO zbog Matorinih dvostrukih aršina, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Nije rekla jednu lošu reč za mene: Anđela otkrila u kom momentu joj je Jelena porasla u očima, pa najstrašnije osudila Ivanovo očinstvo! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Maja osudila Teodoru zbog ponašanja prema Bebici, pa se obratila Asminu! (VIDEO)

Zadruga

TO JE VAŠ TERMIN: Toša isprozivao Anitu, ona ostala bez teksta! AŽURIRAO JOJ SOFTVER! (VIDEO)