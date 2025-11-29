Jelena ostala bez teksta zbog Laure Samardžije! Postala njena mentorka!

Desingerica je imao svoj interesantan komentar.

Naredna takmičarka ove večeri je Laura Samardžija iz Maribora, iz Slovenije, koja se predstavila pesmom "Ima jedan svijet".

Za drugu pesmu ona je odabrala numeru koju u originalu izvodi Doris Dragović "Marija Magdalena".

Posle prve pesme, Laura je imala dva glasa, od Jelene i Zorice, ali je Brunclikova tokom druge pesme ugasila svoj glas.

- Ovo je meni "Land of legends" vokalno je odlično, izgledaš odlično, ali mi je izbor pesama kriminalan za pravljenje novca - rekao je Disengirica.

- Ti si večeras pokidala devojko, pogotovo drugu pesmu, Doris Dragović je jedna velika diva i pevačica. To je dobra pesma - navela je Jelena.

- Jelena Rozga je fenomenalna pevačica i ta muzika mora da se gaji, radi se o tome da ti pesme nisi donela na način na koje su one donele to, to je problem, a ne u izboru pesama. Da je ona energetski donela kako treba, ti bi odreagovao - rekla je Viki.

- Devojko dobro došla, lepo izgledaš, lepo se ponašaš, lepo trpiš, strpljiva si, to je ta zapadnjačka otmenost. Ali ne čitaš tekst, Marija Magdalena, sama reč i ime, je nešto mnogo veliko. Tebi su važni izdržavani tonovi, a to ime si stalno progutavala i nije se nije razumelo najjasnije. Samo slaboobrazovani mogu sebe smatrati, a samo oni koji ga cene njega smatraju i daju o njemu svoj sud, budi uverena u to što si- rekao je Bosanac.

- Sad čačka, hoće da ga porodim odbrusio je Desingerica.

Autor: R.L.