AKTUELNO

Domaći

Ti verovatno nikad nećeš biti zvezda, ali ja ću dati šansu! Karleuša pružila ruku spasa ovom takmičaru!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona mu jedina nije okrenula leđa.

Sledeći takmičar koji je izašao na veliku svcenu bio je Dalibor Kostić iz Beograda, koji se predstavio pesmom Ace Pejovića "Ne pitaj".

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon druge pesme nije bilo glasova, a druga pesma bila je "Živim život koji moram" Džeja Ramadonovskog, a glas mu je dala jedino Jelena Karleuša.

- Smatram da ovaj dečko nije bio za to da nema nijedan glas, pogotovo u prvoj pesmi mi je bilo lepo, možeš da se središ. On trenutno iskače iz svih mojih standarda, tu je veliki problem, ali ništa nije nerešivo. Meni je pevanje bilo jako lepo, ne mogu da grešim dušu, dosta si smarao energetski, ali lepa boja glasa, bio si u inonaciji, ispred tebe je bio zid. Ti verovatno nikad nećeš biti zvezda, ali čuda su moguća, ja ću ti dati šansu, pa da vidimo - rekla je Jelena.

- A šta si osetila - pitao je Desingerica.

- Da je muzikalan, da ima lepe ukrase. Ako iko u tvom životu može da te trgne, to mogu ja - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo je to tunjavo, štreberski, treba malo gasa, mene to ne radi, neubedljivo mi je, treba mnogo više gasa, je l' ti mene čuješ - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

'UŽIVA KAD DOŽIVIM NEUSPEH!' Uroš razočaran u Aneli do SRŽI, Anđela i Bojana zajedničkim snagama oplele po Ahmićevoj: ONA TI NIJE PRIJATELJ, ISKORIŠĆE

Zadruga

Anđela batalila Gastoza: Njegovi problemi danas nisu na njenog listi prioriteta, ima preče stvari! (VIDEO)

Zadruga

To što si ti uradila, uradile su i druge: Teodora ponovo promenila ploču, pa stala na Sofijinu stranu i opravdala njenu preljubu! (VIDEO)

Zadruga

Imaju papiri da je bio na lečenju: Anđela se ponovo okrenula protiv porodice, otkrila da su sve slagali, pa im poručila da ide kod Bojane nakon rijali

Pinkove Zvezde

Ja sam krvav biznis: Adil (25) raspametio žiri, Karleuša zamerila takmičaru samo jednu stvar (VIDEO)

Zadruga

Ja nemam porodicu, a sad mi i ti okrećeš leđa: Aneli izgubila poverenje u Luku, on pokušava da je uhvati na patetiku (VIDEO)