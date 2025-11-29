Ti verovatno nikad nećeš biti zvezda, ali ja ću dati šansu! Karleuša pružila ruku spasa ovom takmičaru!

Ona mu jedina nije okrenula leđa.

Sledeći takmičar koji je izašao na veliku svcenu bio je Dalibor Kostić iz Beograda, koji se predstavio pesmom Ace Pejovića "Ne pitaj".

Nakon druge pesme nije bilo glasova, a druga pesma bila je "Živim život koji moram" Džeja Ramadonovskog, a glas mu je dala jedino Jelena Karleuša.

- Smatram da ovaj dečko nije bio za to da nema nijedan glas, pogotovo u prvoj pesmi mi je bilo lepo, možeš da se središ. On trenutno iskače iz svih mojih standarda, tu je veliki problem, ali ništa nije nerešivo. Meni je pevanje bilo jako lepo, ne mogu da grešim dušu, dosta si smarao energetski, ali lepa boja glasa, bio si u inonaciji, ispred tebe je bio zid. Ti verovatno nikad nećeš biti zvezda, ali čuda su moguća, ja ću ti dati šansu, pa da vidimo - rekla je Jelena.

- A šta si osetila - pitao je Desingerica.

- Da je muzikalan, da ima lepe ukrase. Ako iko u tvom životu može da te trgne, to mogu ja - rekla je Jelena.

- Mnogo je to tunjavo, štreberski, treba malo gasa, mene to ne radi, neubedljivo mi je, treba mnogo više gasa, je l' ti mene čuješ - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.