BACI SE NA DIJETU! Karleuša dala savet Ninu Vasiću, Desingerica mu postao mentor!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poslednji takmičar za večeras bio je Nino Vasić, koji je došao iz Bora, a on se predstavio pesmom "Plavo oko plakalo je", koju izvodi Keba.

Iako nije dobio nijedan glas, on je nastavio još jače, pa je otpevao pesmu Nedeljka Bajića Baje "Kad bi ljudi bili ljudi".

Nino je na samom kraju dobio jedno "Da" i to od Desingerice.

- Ima tu materijala, nije to loše, biće to dobro, nije za pet "Ne" - rekao je Desingerica.

- Dvoumila sam se do zadnjeg momenta, nešto mi tu nedostaje, kreneš lepo, pa potoneš, ne kažem da sam bila najispravnija, ali bitno je da imaš mentora, Dragormir će biti odličan mentor - rekla je Viki.

- Baš mi je drago što ti je Despić dao glas, drago mi je što ti je pružio šansu. Ali molim te baci se na dijetu - navela je Karleuša.

Autor: R.L.

