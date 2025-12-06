Šta je trebalo, da STAVI ROGOVE?! Viki stala uz svoju takmičarku, ona se sukobila sa Karleušom! (VIDEO)

Žestoko!

Nakon nastupa Svetlane Petrović, njena mentorka Viki Miljković pobunila se zbog pojedinih komentara žirija.

- Ova devojka ne sija, ne izgleda, ne ponaša se i ne peva kao zvezda - rekla je Jelena Karleuša.

- Naravno da se ne ponaša tako jer nije zvezda, ona je tek došla ovde u takmičenje da napreduje, tek je drugi krug - bunila se Viki.

- Pa za šta onda da glasam - pitala je Jelena.

- Ona je dobila dva glasa, ja se ne bunim što je ona dobila dva glasa, ne radi se o tome - rekla je Miljkovićka.

- Da bi uspela u poslu reci joj da se malo trgne - bila je uporna Karleuša.

- Jelena, ne mogu svi da budu isti, ne mogu da imaju sva četiri - navela je Viki.

- Ja bih rekla mom kandidatu: "Ti si prosek proseka". A ja joj želim sva četiri, sve iz korena menjaj - rekla je Jelena.

- Šta je ona trebalo da radi u drugom krugu, da stavi rogove u drugom krugu - rekla je Miljkovićka.

- Mnoge su bile tako prosek, pa su dolazile u takmičenja, ispadale... Evo na primer Aleksandra Mladenović, takmičila se mnogo puta dok nije postala to što jeste. Ja ne znam šta je trebalo da radim, da radim kolut napred, kolut nazad - rekla je takmičarka.

- Aleksandra Mladenović je i dalje prosek. Aleksandra Mladenović je za tebe ipak pevač - povukala je Karleuša.

- Sa žirijem se ne raspravlja - navela je Zorica.

