OVO JE SAD POSLEDNJI PUT... Karleuša upozorila Aleksu Markovića, Zorica stala uz njega! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Da li će je poslušati?

Sedamnaestogodišnji Aleksa Marković za svoju prvu pesmu izabrao je "Da se opet rodim" Sinana Sakića. Njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu izvedbu on je otpevao pesmu "Ne daju mi da te volim" Enesa Begovića. On je dobio "Da" od Karleuše, Bosanca i Desingerice, a Viki mu je dala "Ne".

- Mislim da je prva pesma bila loša odabir, gde je trebalo to da pukne, nije puklo. Vokalno je za da, mentorka da se potrudi da sledeći put bolje izabere za tebe - rekao je Desingerica.

- Prva pesma je masakr. Ja sam dala svoje da samo kao kredit za Zoricu, jer znam koliko joj je stalo, ovo je sad i poslednji put da ću dati glas za mentora. Bio si bolji u prvom krugu, sada si podbacio, moraš ozbiljno da razmisliš šta ćeš, s tobom mora da se radi, jedna degradacija od prethodnog kruga - rekla je Jelena, dok je Zorica stala uz svog takmičara i zagrlila ga.

Foto: TV Pink Printscreen

Ognjen Amidžić dao mu je dodatni glas produkcije, te je takmičar ipak prošao direktno u naredni krug.

Autor: R.L.

