Zbog svog kandidata Viktora Jelena zaratila na dva fronta! Viki joj sve sasula u brk, a Zorica joj poručila: Nisam se ja rodila sa 70 godina!

Bilo je žestoko.

Nakon što je Viktor Kartinov iz Makedonije, otpevao svoje obe pesme, i dobio dva da od Bosanca i Viki, i dva ne od Desingerice i Zorice, usledili su komentari stručnog žirija.

- Hoće neko pored performansa da kaže ovom dečku kako treba da peva? Moj glas je ne, ja sam greškom dala da, posle sam htela da prebacim, ali da ga ne demorališem. Pevački ništa nije dobro, nismo te čuli, nemaš ton, nemaš izraz, kao da si šaputao, kao da si se negde šunjao. Da si ti dobro pevao, to kako si bacio jaknu ne bi igralo veliku ulogu. To je u drugom planu, pevanje je u prvom planu - rekla je Viki.

- To je krindžeraj - rekao je Desingerica.

- Džabe Despiću pričaš pogrešnoj osobi, Viki to ne razume - dobacila je Jelena.

- Ja razumem, ali ti ne razumeš da on mora prvo nešto da pevne ovde, mora da izađe neki ton, pa onda neka baca sva čuda koja treba da baca - rekla je Viki.

- Ja bih se od prve do poslednje reči složila sa Viki. Ni ovo nije realna slika današnjeg dana. Ovo što ti je Jelena pokazala to je kao u striptiz baru - rekla je Zorica.

- A otkud vi znate kako je u striptiz baru - pitala je Jelena.

- Slušaj Karleuša, nisam se ja rodila sa 70, i ja sam bila mlada, i ja sam išla u striptiz bar, i u Las Vegasu, nisam puno bacala, ali sam bila tamo gde se stavlja lova. Gde si ti ovo naučila - rekla je Zorica.

- Meni to prirodno - rekla je Karleuša.

- Nisi se skinula, možda bih se ja otvorila i to sve ljubičaste - navela je Zorica.

Autor: R.L.