Nakon Karleuše i Desingerice, Zorica i Bosanac izašli na scenu i zaigrali: Napravili KRŠ I LOM, ovacije se prolomile!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalni spektakl.

Viktor Kartinov svojom izvedbom pesme "Lutka za bal" koju u originalu peva Parni valjak naterao je sve članove žirija da pokažu šta mogu.

Nakon što su Jelena Karleuša i Desingerica izveli "prljavi ples", na podijum su stupili i Zorica Brunclik i Dragan Stojković Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Upozorenje svim maloletnicima da prebace kanal ili da im roditelji pokriju oči - rekao je Ognjen Amidžić.

Njih dvoje su zaigrali kolo, ali i bacili jaknu na scenu, a ovacije su se prolomile studiom.

- Postoji posebna kategorija za ove što su kao Zorica i Bosanac - slatka pitica - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka si ti "milf" - dodala je Zorica.

Autor: R.L.

