SVI NA NOGAMA! Jelena zamešala kukovima uz nastup Đorđa Jovanovića, ODUVAO SVE!

Svi su oduševljeni!

Đorđe Jovanović naredni je kandidat "Pinkovih zvezda" koji se predstavio pesmom "Dve godine duge" Džeja Ramadanovskog. Njegov mentor Desingerica sve vreme je bodrio svog kandidata.

Druga pesma bila je Azisova numera "Sen Trope" koja je Jelenu Karleušu odmah podigla na noge, te je zamešala kukovima. Ovo je bio prvi takmičar koji je ove večeri dobio sva četiri pozitivna glasa i prošao direktno u sledeći krug.

- Ja bih predložio da neko ko je imao ovakav pevački nastup kao Đole da dobije još jedno zeleno, Desingerice udari! Sa ovim zelenim ne treba bolje ovo je to. Ja sam ti dao posle druge reči u prvoj pesmi da, tvoj nastup je visoko profesionalan, on ima emociju, ima sve, bravo, svi elementi su tu, a pantalone su ti dugačke. Nemoj ništa bušiti, izbušio si sve što treba - rekao je Bosanac.

- Mora da se vidi raskoš, da se ima - rekao je Desingerica.

- Ja bih možda malo više otvarala usta i malo više facijalne ekspresije - rekla je Jelena.

- On je stidljiv. ali mnogo mi je drago što me je poslušao - rekao je Desingerica.

- Ako nastaviš da budeš sramežljiv, nikad nećeš biti zvezda, moraš da imaš malo žiške, nadigraće te lošiji pevači, jer si energetski apsolutna nula. Ti to možeš da isteraš iz sebe jer si brutalan pevač - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.