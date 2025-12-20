AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Izuzetno me nervira, pobesnim kad je vidim! Karleuša zagrmela na svoju kandidatkinju Sofiju Šuntić, svi u šoku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikome nije jasno šta se dešava!

Sofija Šuntić naredna je takmičarka koja je otpevala pesmu Marije Šerifović "11", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu ona je odabrala numeru Milene Vučić "Luče". Ona je dobila dva "da" od Viki i Desingerice, a dva "ne" od Bosanca i Zorice.

- Lepo izgledaš, lepa ti je ambicija ali do pola urađeno, u prvoj pesmi bez obzira što je strofa dole, to je trebalo da bude energično, jasno, glasno, Marija to tako radi. Ti si samo čekala kad će doći gore. Ti tu pripremu za visinu si smandrljala, sam kraj tačka, jedanaest, tvoje je da otpevaš, kad si sigurna znaš. Ista stvar u drugoj pesmi, ej ej i gotovo. Loša postavka naboja koji je trebao da eksplodira u tim visinama. Pričao sam bez i jednog zareza, niti mama, niti tata, niti bajo, niti liče, niti muče - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što je rekao Bosanac slažem se, ništa tu ne bih dodavala ni oduzimala - rekla je Zorica.

- Sofija, jako si se lepo sredila, trudila, lep odabir pesama, bilo je dosta toga dobrog, ali dosta toga i za ne, ovo jeste jedan realan rezultat, više mi se dopala druga pesma, nisi imala kraj, nijedno poentiranje, zaslužila si ova dva glasa - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se više svidelo nego što mi se nije svidelo, ja čak mislim da je trebalo tri da, jer to je realnije, bila mi je bolja nego neki, haljina joj nije dozvoljavala da se kreće - rekao je Desingerica.

- Ja moram da joj dam kredit, ona mene izuzetno nervira, pobesnim kad je vidim, a ne kad zapeva. Ja smatram da će Sofija od svih mojih kandidata jedina napraviti posao. Ona je odlična pevačica, ima nešto što me nervira, to je dobro. Kad me neko nervira znači da ima ono nešto - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si luda riba, kunem ti se - rekao je Desingerica.

- Ja te nerviram, znači i ja imam ono nešto, hvala kolegice - rekla je Viki.

Autor: R.L.

