Deblji si nego što si bio u prethodnom krugu! Karleuša ŠOKIRANA zbog Milovana Mirkovića, Desingerica nije imao šanse (VIDEO)

Nije uspeo da ga izvuče!

Milovan Mirković je sledeći kandidat koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" koji je otpevao pesmu Džeja Ramadanovskog "Uspeo sam u životu", a njegov mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje on je izveo pesmu Enesa Begovića "Ne daju mi da te volim". Dva "Da" dobio je od Viki i Bosanca, dok su Zorica i Karleuša glasale negativno.

- Ovu drugu pesmu nikako nisi smeo da uzmeš da pevaš, to je tako nategnuto, napeto, prva i đene đene, ali si mi sa drugom pokvario utisak, greh bi bio, srećno - rekla je Zorica.

- Realan je rezultat, bilo je podjednako dobrih i podjednako loših trenutaka. Dobro si menjao tonove. Čuje se da znaš da pevaš, ali dosta pevaš netačno, pogrešni trileri, na pogrešnom mestu. Ali nisi sad ni da ne dobiješ glas. U nekim momentima si pogrešno formiran - rekla je Viki.

- Možda će zvučati grubo, ali najjači utisak večeras je da si ti deblji nego što si bio u prethodnom krugu, meni se to ne dopada, a dogovorili smo se da se ne jede. To meni govori da ne možeš da kontrolišeš sebe, da ne želiš da se boriš za sebe i za svoju karijeru. Možeš i da uspeš u četrdesetim, sve se može kako hoće. Ti si izgledao kao da su ti sve lađe potonule, da si došao da ne uspeš, takav si vajb imao, ja mislim da si morao mnogo drugačiji energetski pristup, da budeš simpatičniji, tvoj izraz lica je kao da si neraspoložen. Ti si dobar radni pevač, on bi bio moj plišani meda, našli bi način da zaobiđemo kilažu, ali bi kod mene i smršao, radio na stajlingu, na karijeri - rekla je Karleuša.

- Kako bi ti to stilski obukla, evo ti situacija, reši - pitao je Desingerica.

- Šarmom, ne bi se šamararili, šarmirala bih, manipulisala, ne bih delovala kao da sam došla da ne uspem. Ti bi kod mene dobio psihološku torturu da radiš na sebi - navela je Jelena.

- Riba je luda ko riba list - dodao je Despić.

Autor: R.L.