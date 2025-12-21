Zvučiš kao da nisi disao, NULA BODOVA! Bosanac urnisao Mehdija, obećao mu da više neće glasati za njega (VIDEO)

Dobio je tri glasa žirija.

Mehdi Žigo poslednji je takmičar večeras. On je otpevao pesmu "Umri u samoći", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugu pesmu on je otpevao numeru "Loša zamena" koju u originalu izvodi Mišel Gvozdenović. On je dobio ne od Zorice, a treće da od Desingerice je dobio već na samom kraju kada je i završio pevanje.

- Teško da, mislim da ti je mentorka izabrala loše pesme, kao bugarski Azis, triler i glas, usta ne otvaraš, pevaš kroz zube, imaš kao vokal i triler, ali mi je bilo čudno, nije mi bilo za slušanje, nije mi ovo za tebe. A opet mi je žao da ti dam ne, imaš vokal, mnogo spavaš na bini. Nije dobro mentorski posao urađen, malo ti je helijum glas - rekao je Desingerica.

- Nisam sigurna da je za tri da, bio si počašćen. Prvu pesmu ja obožavam, to je kod Hakale bila legendarna pesma, to svi znamo u bobu, nije bilo dobro, nisi pevao kako treba, boja tvog glasa nije primerena za to, ne otvaraš usta, nema da pukneš, ni gore ni dole, nije da ti ne znaš da pevaš, ali za tri da nije realno, smatraj da smo te danas častili - rekla je Zorica.

- Ja sam zatečen, mislim da je Zorica osvetlala obraz i sebi i ovom žiriju. Ne bih ti dao dalje uopšte da se takmičiš, sad se Zorici pravdam. Kako smeš pevati svog komšiju Hakalu onako, ma nemoj. Nemoj to raditi. Ti si zvučao kao ne pod helijumom, nego kao da nisi disao kiseonik, nemoj to da radiš, ti si muzikalan, ti si rasan pevač, od svega ti je najlepši prsluk. Nula bodova - rekao je Bosanac.

- Ti si večeras omanuo deset puta. Vidi sine, oni te izrešetaše, a njih troje glasali da, ja to ne razumem, kandidat ispred tebe je dobio četiri glasa i bio je savršen, a ovo za tebe nije u redu ni tri, želim ti sreću - rekla je Zorica.

Autor: R.L.