Postoje mentori koji ni ne vide svoje kandidate! Karleuša kao grom iz vedra neba udarila na Bosanca, prozvala ga kao nikad! (VIDEO)

Žestoko!

Nakon što je njena kandidatkinja Andrea Nikolić završila svoj nastup, njena mentorka Jelena Karleuša istakla je da nije zadovoljna njenim nastupom iako je dobila sva četiri "Da". Ona je otkrila da nije dala ni 30 posto svojih mogućnosti, te da joj to smeta jer ona sa svojim kandidatima naporno radi.

- Ja radim sa njima i borim se da moji budu bolji od onoga što su pokazali. Svaki moj kandidat može da kaže koliko ja radim sa njima i koliko se borim za njih - rekla je Jelena.

- Zašto je to toliko važno da se priča koliko mentor radi sa pevačem - pitala je Zorica.

- Zato što postoje mentori koji ne rade uopšte - rekla je Jelena.

- Koji mentor ovde ne radi, mene stvarno zanima? Koji mentor - pitala je Viki.

- Postoje mentori koji ne vide uopšte svoje kandidate - rekla je Jelena, a potom potvrdno odgovorila voditeljki Bojani Lazić da mu ime počinje na slovo "D".

- Imamo Dragan i Dragomir - konstatovao je Desingerica.

- Za tebe sam čula da radiš - rekla je Jelena Desingerici.

Ovim je jasno potvrdila da misli na Dragana Stojkovića Bosanca.

Autor: R.L.