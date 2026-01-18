Kad uzmeš mikrofon na zurkama meni se želudac okrene: Bora Santana ponižen kao nikad do sad, Teodora udarila gde ga najviše boli! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Uroša moraš da prihvatiš i da naučiš kako sa njim. Po njegovom majci se vidi da je jedna namučena žena, ali je i dalje uz sina. Ovo je sad produkt šta je ta porodica imala. Ja mislim da je Uroš nevin. On nikad nije imao odnos ni sa ženom ni sa muškarcem. Boru jako cenim, surovi je profesionalac. Jako je privržen poslu! Ne verujem da me pozvao na svoj rođendan da budem velika zvezda, nego jer mi je ukazao poštovanje. Jako je sujetan. Šta je on sebi dozvolio? To je on! Ti imaš neki problem. Što se nisi zezao sa Milosavom? Ovaj te navukao i ti ne umeš da se izvučeš iz toga. Moja sestra je odbila da Bori pruži ruku, a to se retko dešava. On je smešan sam po sebi, duhovit si. Možda mu fali da se oslobodi i da kaže svakome šta misli, pa će mu biti lakše. Ostaviću Boru - rekao je Ivan.

- Ja sam rekla svoje mišljenje o tebi i iza toga stojim. Dozvolio si sebi da imaš ovu priču i to nije slučajno. Daješ mu povod. Kako možeš da mu pljuneš u usta? - pitala je Teodora.

- To je performans - rekao je Bora.

- Ti si jedna obična šlihtara! Šlihtaš se ljudima od kojih misliš da ćeš imati korist. I mene si vređao na mnogo načina, a Nenadu si vređao i decu. Dozvolio si da se devojka od 20 godina sprda sa tobom. To što ti se desilo sa Milicom mislim da si ti zaslužio. To ti se vratilo u žiovtu. Za mene si ti dvorska luda! Kad čujem tvoje ime, čujem u pozadini dvosrka luda. Kad uzmeš mikrofon na zabavama meni se želudac okrene. Uroš je jako iskren, ali ne ume da bude prijatelj. Radi iz svoje koristi. Sve sa Milicom radiš iz koristi. Imaš netrpeljivost prema ljubavim odnosima jer imaš verovatno neke traume. Šaljem Boru jer me manje zabavlja - rekla je Teodora.

- Boro, ti si mi bio jako zanimljiv u početku. Kažu ljudi da si i ranije imao jezive psovke i uvrede, ali to je sve kako se ljudi prema tebi postave. Ja njega nikad nisam uvredila i ne očekujem da će on mene. Mi imamo super odnos, jako mi je drag i do kraja će mi biti drag.

Autor: A.Anđić