Puče prijateljstvo kao grom iz vedra neba: Sandri pala roletna, pa zaurlala na Aleksandru! (VIDEO)

Iznenadni sukob!

Tokom debate došlo je do iznenadnog sukoba između Aleksandre Nikolić i Sandrea Obradović.

- Ja sam dala priliku da razmisli, znala sam da ćemo nas dve da budemo opet okej. Ja sam loše, a ona se povukla i tu sam smatrala da nisam kriva. Uz mene treba da si i kad sam loše i kad sam dobro. Ja SAndri verujem, to je rešeno - govorila je Aleksandra.

- Neka jede g*vna. U svađi si rekla da sam ja perfidna, a videli smo juče ko je perfidan. Ti si rekla da si čekala i da si ćutala ti meseca. Što si onda rekla da si u afektu izgovorila? Vređala si Luku i mene bez osnova - urlala je Sandra.

- Sedeli ste sa ljudima koji su mene vređali, ne može moj prijatelj da sedi sa mojim neprijateljima, a Luka se tad umešao da brani Sandru. Ti Sandra sad nisi fer - dodala je Aleks.

- Ti nisi fer. Ona je meni rekla da sam poltron i šaltač. Ti si opet započela tu priču - vikala je Sandra.

- Ma jedi ti g*vna. Ja ne mogu da ćutim tri meseca. Ona je mene više puta šutnula zbog Luke, moje situacije i zbog toga što sam perfidna - govorila je Nikolićeva.

- Ti si se ogradila od prijateljstva zarad ljubavi - umršao se Luka.

- Nemoj da krenem o tebi da pričam! Kad je bio konflikt između Ivana i Luke ja sam se založila za Luku. On meni zamera, a i on i ona govore da je moj izbor strašan. Ja sam njemu rekla da neću sesti sa Ivanom u životu ako njemu to smeta, ali se ne sećam šta mi je tad rekao - dodala je Aleksandra.

- Rekao sam da ću da je podržim, ona je tad rekla da nema prijatelje - dodao je Vujović.

- Tebe tek neću da komentarišem jer sam obećala mojoj drugarici. Budi ozbiljna, ona meni često govori da sam budala. Prihvatila sam je takvu, ona je drska - rekla je Aleksandra.

- Sad si opet slagala. Da li ja tebi često govorim da si budaletina?

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić