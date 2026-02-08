Suze na sceni! Marija Kojčinović dobila sva četiri NE, pa se rasplakala, Desingerica joj dao ZLATNI GLAS (VIDEO)

Odmah je reagovao da uteši svoju kandidatkinju.

Poslednja takmičarka ove noći bila je Marija Kojčinović koja je izvela pesmu Marije Šerifović "11", a njen mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Marija je potpuno promenila ritam i otpevala pesmu grupe ET "Tek je 12 sati", nakon nastupa ona je dobila sva četiri negativna glasa i direktrno ispala.

- Mnogo falša, prva pesma cela strofa falš. Posle druga pesma kreće, ti ton ubola nisi. Previše falša. Zaista, ne mislim da si ti za četiri ne, ali svako je glasao svoje, nije bilo dobro. Niko od vas koji je došao do ovog kruga ne treba da dobije četiri ne. Ali eto nije ti dan, nije ti momenat, žao mi je - rekla je Viki.

- Od prve do poslednje reči se slažem - rekla je Zorica.

- Sve što bih rekla ovoj devojci ne bi bilo lepo, ono što mislim i što bih rekla u svom stilu, ali neću reći zadržaću za sebe - rekla je Karleuša.

- Ti nemaš od takta prvi deo takta, kod Marije moraš otpevati sve, ništa počeci, ne postoji tekst, ne postoji kec, završio sam, to ti je progutalo tekst, progutalo ti je upućivanje teksta i interpretaciju, ostalo je da visi u vazduhu - rekao je Bosanac.

- Je l' ste vi gluvi - pitao je Despić.

- Ti si gluv, ona večeras nije smela da peva ove pesme, to je tvoj propust, ti si gluv i lud i bezobrazan jako. Ti si ukanalio devojku sa ovim pesmama, svi smo čuli, svi smo dali ne, mi smo svi gluvi a ti ne. Ti si gluv, lud, bezobrazan i smrdiš. Devojka sad plače, a ja nisam htela da plače - vikala je Jelena.

Marija se rasplakala, a Desingerica je došao da je uteši, te je svoj zlatni glas iskoristio za nju i pomogao joj da prođe dalje.

- Neka napuste studio, želim da iskoristim svoj glas. Baš su se ogrešili, osetiće gnev za ovo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.