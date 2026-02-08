Vi ste krenuli agresivno na mene! Kandidat se VERBALNO OBRAČUNAO sa žirijem, Desingerica mu poručio: Jedva čekam da mi odgovori, da ga PORODIM!

AKTUELNO

Žestoko!

Nakon što je završio svoj nastup Dejan Janićević imao je raspravu sa članovima žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ovo za četiri ne - rekao je kandidat.

- Nikad može da prokomentariše, ali ne sa pozicije da smo ga oštetili - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne raspravljaj se sa žirijem - dodala je Zorica.

- Zorica i Bosanac brane kredibilitet svih nas - rekla je Viki.

- ja nemam problem da neko pokaže svoju ličnost. Bosanac je rekao da su pevači tu da stoje i pevaju

- Ja nisam tako sa nosom gore, ja jedva čekam da mi neko odgovori, da ga ja porodim - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Po kom principu ti smatraš da nisi za jedan glas - rekao je Bosanac.

- Ja nisam za četiri, za prolaz sam svakako, u baražu, ipak ste vi tu da nas ocenjujete - rekao je kandidat.

- Gde smo mi to pogrešili? Ispeci, pa reci, ti u moje polje nećeš lako ući, ni ti ni tvoja mentorka. Njegov problem je što je podbacio - rekao je Bosanac.

- Nije za ispadanje, ali ne može on da ospori naš kredibilitet - rekla je Viki.

- Nisam osporio, nemojte sad izvrćete - rekao je takmičar.

- Ti se raspravljaš sa nama - rekla je Zorica.

- Ja sam došao da me ocenjujete. Stojim iza toga da nisam za četiri ne - naveo je kandidat.

- Ja sam na svom stavu i ličnosti izgradio karijeru, ne mogu da ga savetujem da nema svoj stav - rekla je Jelena.

- Je l' si rekao da nisi za četiri ne, je l' te to nekao pitao - bila je besna Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ste agresivno krenuli na mene, a ne ja na vas, svo četvoro i tako ste i dobili - rekao je kandidat.

Autor: R.L.

