Zbog ljubavi izgubio sve, a dobio rogove: Dragana se ismejala Bebici u lice, Vanja ga verbalno sahranila! (VIDEO)

Žestoko rešetanje!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji sJvu tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojančević.

- Bebica je zbog ljubavi izgubio sve.Izgubio je dostojanstvo, ponos, kilograme, novac, a dobio je rogove. Mislim da je emotivno hendikepiran i da bolesno voli, ali mislim i da to zaslužuje, jer su isti. To je sve što imam da kažem o njemu. Što se tiče Jovane, ne mislim da si loš čovek. Rekla sam ti već da svakom uvredom kojom uzvratiš, postaješ ista kao onaj ko te provocira. To sam ti zamerila sa strane, to ti zameram i sada. Svi se žale na tebe kad ustaneš da pričaš, svi se žale kad komentarišeš… a večeras ti se svi smeju. Mislim da su nominacije koje su do sad bile, bile lažne. Zato što te više hvale zato što više mrze Bebicu, to je jedini razlog - rekla je Dragana.

- Bebice ti nisi zaljubljen čovek koji iskreno i transparentno pokazuje emocije. Za mene je to što radiš odsustvo samopoštovanja, nenormalnost, patologija, boleština. Ti nisi nikakva muškarčina koja je ovde pravila dramu i atmosferu kao na sahrani kada te je devojka polu-sahranila svojim postupcima. Ti si, zapravo, pokazao da si slabić. Koliko si bezvredan kao čovek i muškarac najbolje pokazuju tvoji međuljudski odnosi, počev od porodičnih. Ne znam u kom univerzumu stavljaš u isti koš svoju devojku i svoju decu. Takođe, u sukobima sa ljudima si morbidan, zlonameran, ideš ispod pojasa, vrijeđaš bez osnova i potpuno nepotrebno - bila je jasna Vanja Prodanović.

- Ostavljam Jovanu, šaljem Bebicu - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić