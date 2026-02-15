AKTUELNO

POTPUNO PODBACIO! Nikola Tuševljak umalo ispao direktno, jedva se provukao u baraž!

Desingerica mu pružio slamku spasa.

Poslednji takmičar večeras bio je Nikola Tuševljak, koji je otpevao pesmu Sinana Sakića "To si ti", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Zatim je izveo i pesmu "Samo sam jednom voleo", koju u originalu izvodi Mile Kitić, a nakon nastupa rezultat je bio jasan tri "Ne" i damo jedno "Da" od Desingerice.

- Nije mi bio uopšte loš, mislim da se polupaju glave kad je već kraj emisije. Meni se sviđa kako peva, dobro je to radio, šta mu fali. Sinanski, baš onako lepo, meni je da. To što sam ja trenutno umoran, ne znači da je bilo loše, meni je bilo dobro, ne mogu da sebe osakatim i da kažem da nije okej - rekao je Desingerica.

- Znaš šta, sad će već jutarnji program da počne, tako si i pevao, prva pesma je bila dobra odlična, što nisi pevao i drugu Sinanovu. Ovu drugu se nisi sastavio i cela priča je u tome, imaš ti štofa, ali si pevao kao u 15 do 6 u kafani, polako sašio, druga jedinica, pao, eto - rekao je Bosanac.

- Svi smo čuli isto, više smo deklarisani kao narodnjaci i to znamo da čujemo, Nikola ti si simpatičan, mio si i drag, meni je žao, kad sam trebala da ti dam ne, ali mi ne treba nikog da žalimo, nego da ocenjujemo. Meni je i prva bila tu i tamo, a druga totalni promašaj, nije bilo dobro - rekla je Viki.

- Da sam bila u žiriju dala bih mu da, zato što mu verujem, ima emociju i dodiruje me, ogirinalna je pojava i ja volim takve, ja sam ga zato i birala, jer je specifičan, ima čarobnu boju glasa, ovo je Sinanovski. Gde god bi pevao, dobro bi prošao, napravio bi dobar štimung, ja mu verujem i on se meni jako dopada - rekla je Karleuša.

