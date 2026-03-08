AKTUELNO

Domaći

Kenanov otac KONAČNO KROZ ZAPROSIO KARLEUŠU! Evo kakav je odgovor dobio!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pala prosidba i to kroz pesmu.

Nakon što je Kenan Hadžić završio svoj nastup i dobio sva četiri "Da" iz bekstejdža se javio njegov otac, koji je i u prethodnim emisijama imao veoma zanimljive razgovore sa Jelenom Karleušom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta radi dedi, dedi - pitala je Jelena.

- Ovu pesmu posvećujem Jeleni, a Bosanac će verovatrno znati - rekao je Kenanov otac, a potom zapevao "Najlepšu haljinu večeras obuci i moj prsten stavi nek blista na ruci".

- Kenan kaže - ubiće ga majka - dodala je Bojana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdravljamo mi majku, ovo je sve zezanje - rekla je Jelena.

