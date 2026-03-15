Sve vreme si se izvinjavao što nam pevaš! Bosanac i Jelena udruženim snagama stali na put sreći Milorada Vasića!

Žiri podeljen.

Sledeći takmičar večeras je Milorad Vasić, koji se predstavio pesmom Duška Kuliša "Bez tebe je gorko vino", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras tu je Đani umesto nje.

Nakon ovoga, on je ostao veran narodnjacima i otpevao pesmu Jašara Ahmedovskog "Otkud tebe da se setim", a nakon nastupa, usledili su glasovi žirija - Bosanac i Viki dali su pozitivan glas, dok su Karleuša i Desingerica glasali negativno.

- Toliko je uznemirujuće bilo dosadno, predugo je trajalo, njegovo igranje je bilo uznemirijuće netalentovano, toliko si bio smarač na bini, ja sam dala da da te možda malo trgne, ovo ne prolazi nigde, ni u kafani, ni u kafanici, ni u ćumezu, ni u rupi, a pogotovo ne na televiziji. Ti si muzikalan, lepo pevaš, ali to ne dopire do nas, bilo je nebitno zbog svega ostalog dosadnog oko tebe - rekla je Jelena.

- Mislim da je Jelena u pravu, ti si se sve vreme izvinjavao što pevaš ovde, da zbog Kemiša. Pokazivao sam ti sve vreme da primakneš mikrofon - rekao je Bosanac.

- Milorade, meni si bio vrlo simpatičan, ima taj lep simpatičan osmeh, njima smeta kad je neko kulturan, a meni ne smeta. Kulturan si, nisi se izvinjavao. Imao si lep odabir pesama. Ne kažem da si vau, da padnemo u nesvest, i u školi postoje ocene od jedan do pet - navela je Viki.

- Ovaj dečko nije zvezda, nikad neće biti zvezda, može da se bavi ovim poslom u nekom restoranu, da peva dok ljudi jedu, to je tvoj krajnji domet, nemoj da se ljutiš - rekla je Jelena.

- Meni jesi simpatičan, dobar ti je vokal, ovo je već četvrti krug, već si daleko odmakao, u pravu je i Jelena, u pravu je i Viki. za zvezdu fali nešto, vokalno si skroz okej, ali za peti krug... Ovo glasanje trenutno je skroz realno - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.