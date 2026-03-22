Amateri neka pevaju u kulturno-umetničkom društvu! Bosanac surov prema Aleksandru Stojadinoviću, Karleuša mu dala vetar u leđa! (VIDEO)

Žiri podeljen kada je on u pitanju.

Naredni takmičar ove noći bio je Aleksandar Stojadinović koji se predstavio pesmom Šabana Šaulića "Princ na belom konju", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je na njenom mestu Đani.

On je potom otpevao i čuveni hit Šekija Turkovića "Poslednji boem", a onda je došao red na žiri - Viki i Jelena su dale "Da", dok su Desingerica i Bosanac glasali negativno.

- Ti si pevač koji peva, to je posledica držanja mikrofona koja je vrlo važna stavka, sve vreme sam ti govorio da primakneš mikrofon, to pokazuje amatirazam, nepevanje, neupavavanje, ako pevaš, to je loš manir, on ne može da ide dalje što se mene tiče, zato što amateri treba da pevaju u kulturno-umetničkom društvu - naveo je Bosanac.

- Zašto? Znači ovde treba da dođu samo profesionalci, ne lupaj gluposti Bosanac, pa ovo je amatersko takmičenje - rekla je Jelena.

- Mi negujemo buduće profesionalce, a ne ljude koje se bave inženjerkom, lekarstvom, on ovako ne može za mene ići dalje - rekao je Bosanac.

- Meni je tvoj vokal super, da smo na Avali, da slušamo uz roštilj, ali za ovaj format nemaš to kao performer, ti pevaš bukvalno, a za ovo moraš malo da držiš pažnju, što ti trenutno nemaš, možda je bilo i za tri da, ali opet moramo malo da dignemo kriterijume - rekao je Desingerica.

- Đani, izvini Desingerice, obojica ličite na istu stvar - rekao je Bosanac.

- Pinkove zvezde su takmičenje amatera, ovde su 90 posto takmičara amateri koji nigde ne pevaju, nikad nisu stajali na sceni i prvi put drže mikrofon. Pod dva, Despić je rekao da nisi performer, ti nisi performer to je tačno, ali moram da priznam da za nekog ko je čist amater, da si pokazao veliki pevački talenat, da bih bila nefer da ne dam da, ti nisi perfomer i nikad nećeš biti, ali ima mnogo pevača koji tako pevaju i velike su zvezde. Za njega mislim da nikad neće biti velika zvezda, ali ne mogu da budem nefer i da ne dam da - rekla je Jelena.

- Ima iskrenih i neiskrenih, ja se trudim da budem iskrena, moram da kažem da si Šabanovu pesmu jako dobro otpevao, osim kraja, ali sve do tog momenta jako lepo, sve na mestu, to je bilo savršeno, ti si zaslužio. Druga pesma pogrešan odabir, mnogo toga nije valjalo - rekla je Viki.

Autor: R.L.