Jovan Trojić totalno kisksnuo, Bosanac potkačio Viki: Guraš honorare porodici Sakić, svi ti pevaju Sinana! (VIDEO)

Ovo je primetio!

Jovan Trojić bio je poslednji kandidat u večerašnjem izdanju emisije "Pinkove zvezde" koji se predstavio sa pesmom Sinana Sakića "Život da stane ne sme", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je potom otpevao i numeru Jašara Ahmedovskog "Zabraniću suzama", a ona je žiri glasao - dva da od Đanija i Desingerice, a dva ne od Jelene i Bosanca.

Tokom nastupa, Đani i Bosanac su više desetina menjali svoje glasove, zbog čega je Viki bila veoma ljuta i besna.

- Dečko divan si bio, ali ovo je greška mentora, od četiri kandidata tri pevaju Sinana Sakića, imam utisak da je ona preplaćena da gura honorare porodici ili nekome, prosto je nepristojno više, svaki kandidat peva Sinana Sakića. Nisi dobro pevao, ospori Viki - rekao je Bosanac.

- Verujem da ti čuješ, ali su neki drugi i čitave pesme pevali tako, a ti treba da budeš realan a ne nekom majka a nekom maćeha

- Dala sam ne jer je bilo dosta krajvi koji su bili ravni, kao lenjirom, u falšu, bez lepog vibrata, dosta uralanja, a druga pesma je bila mnogo bolja nego prva. Moj prvi honorar koji sam zaradila je svirajući pesmu Jašara. Ali zbog prve pesme koja je bila debakl evo tebi ne - rekla je Jelena.

- Radi, vežbaj, sine šta da ti kažem - rekao je Đani.

- Ja mislim da je trebalo da imaš više glasova, malo ste svi poremećeni, vi ste poremeći odavno, nego su i kandidati poremećeni energetski, izašao si onako ne pun elana i energije, ali si se u drugoj već otvorio, a ja znam da ti fantastično pevaš i jednu i drugu, ali si se u drugoj tek presabrao. Trebalo je da imaš više glasova, za tri sigurno - rekla je Viki.

Autor: R.L.