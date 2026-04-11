Đorđe Jovanović dobio sva četiri 'da', ali i propisno ribanje: Sa kamermanom birao pesme, oblačio se u POGREMNOM PREDUZEĆU (VIDEO)

Dobio je glasove na kredit.

Đorđe Jovanović naredni je takmičar ove noći, koji je otpevao pesmu Saše Matića "Loša stara vremena", a njegov menor je Desingerica.

Potom je Đorđe otpevao pesmu Tropico benda "Još ovo veče", a onda su usledili glasovi - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug takmičenja.

- Ovo ti je najlošije pojavljivanje, nesnalaženje, tekst nerazumljiv, osećao si se kao mala beba kad se uneredi. Ovo ti je kredit beskamatni - rekao je Bosanac.

- Ja ne krivim Đorđe nego mentora, pesme nisu bile za njega - rekla je Jelena.

- Mi smo na probi, trebalo je da bude nešto drugačije, nema veze sa ovim s*anjima. Sledeći put ćemo pevait pesme koje sam ja izabrao. Vežbvali smo nešto što će biti za sledeći krug, i hvala na kreditu. On je na svoju inicijativu uzeo, poslao meni neke pesme, koje je planirao, ja sam rekao da ćemo videti, dolazim ovde, on kaže veruj mi... Ivo je Đole tvoj put, ja imam i da jedem i da pijem i da sipam gorivo, sad kupim, ranije sipam dve hiljade i pobegnem. Ja imam sve, a ti si meni veoma drag, imaš velike predispozicije - naveo je Desingerica.

- Samo mu kažeš ne, ja mojima kažem ne, kažeš ne, ne može - rekla je Jelena.

- Sam je sa kamermanom izabrao dve pesme, to je problem. Ja sam tebi i poruku napisao, možda treba da budem grublji, da vrištim, ali ovo je van naših dogovra. Ako sebi hoćeš da radiš o glavi okej. Ja se cimam oko tebe, drago mi je da uspeš, a ovo je van naših dogovora, ja ne znam koje su ovo pesme. Bio sam malo blaži sa njim, nego sa drugim kandidatima - rekao je Despić.

- Znači tebe kandidat ne poštuje - rekao je Bosanac.

- Nedopustivo je da se ne sluša mentor, čemu onda mentor ovde... Nedopustivo je da u šesti krug dođeš u takvom autfitu. Broj dva pita te Zorica je l' ostaješ na toj nekoj žurki kad se sve ovo završi. I treće je l' može akapela za mene ono što si pevao prošli krug - rekao je Kemiš, a onda je Đorđe zapevao.

- Da imam parice dala bih ti neku paricu - rekla je Jelena.

- A za stajling mu je zaduženo pogrebno preduzeće Despić - rekao je Desingerica.

- Budeš li sa kamermanom birao pesme, plati mu da ne birate više pesme, slušaj svog mentora - rekla je Viki.

Autor: R.L.