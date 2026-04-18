Elsan Pilica dobio sva četiri glasa, pa napravio haos u žiriju! Viki nije uspela da ga odbrani od Kemiša: Ovo nije VEČE IMITACIJA! (VIDEO)

Ozbiljno se sukobili!

Naredni kandidat ove noći bio je Elsan Pilica, koji je otpevao pesmu Šabana Šaulića "Tebi koja si otišla", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je potom otpevao i čuveni hit Sinana Sakića "Trezan", a žiri je kod njega bio jednoglasan - sva četiri "da".

- Ova pesma traje kao film, kao da gledam neki tenzični triler, hoće li neće li, šta se dešava, baš je turbo bilo - rekao je Desingerica.

- Ovo nije veče imitacije, meni se ne sviđa da prvu pesmu peva kao Šaban, a da drugu peva kao Sinan, pevaj brate svojim glasom ovde se traži da bude tačna melodija - rekao je Kemiš.

- A to uvek tražimo da pevaju kao ti pevači, a kad ne peva kao original, onda što nije kao original - rekla je Karleuša.

- Ne sviđa mi se što je pokušavao da imitira Sinana, a to nije njegova boja - rekao je Kemiš.

- Ja ako ne čujem Sinanovu pesmu da peva kao Sinan, nije to to - pobunila se Karleuša.

- Tu Sinanovu pesmu retko ko može da otpeva lajv, a da bude turbo i dobra, kad je krenula pesma, ja sam mislio što ste uzeli to, ne možeš to lajv, a on krene da peva a to zvuči kao traka, retko ko može to - rekao je Desingerica.

- Oni tek trebaju da postanu pevači koji pevaju svojim glasom, a kad pevaju tuđe pesme, onda hoću da čujem što pribliznije tom pevaču - navela je Karleuša.

- Ovo nije veče imitacija - rekao je Kemiš.

- On dečko takav glas ima - rekla je Viki.

- Nije tačno, prva pesma Šabanova, nije mu takav glas bio - rekao je Kemiš.

- Na prvi stih Šabanove pesme sam dala glas, to je fantastično, a i mislim da Pilica zaslužuje da bude zvezda, da se mane takmičenja više i da postane prava zvezda - rekla je Jelena.

- Šabana si pevao najpribližnije svom glasu i bolje pevaj Sinana - naveo je Bosanac.

- Svi tražite dlaku u jajetu, jedina dobrica u ovom žiriju sam ja. Radila sam trbušnjake dok je pevao i odlepila mi se ova trepavica - rekla je Jelena.

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Elsan Pilica dobio sva ČETIRI DA, Karleuša mu dobacila: Lepa ti je i g*za, ja to gledam!

Domaći

KIDA, ON JE ZVEZDA! Elsan Pilica napravio HAOS, raskošnim glasom oduvao sve! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ne može da radi fasadu i da peva ovo! Aldin Huremović dobio sva četiri glasa, ali Desingerica mu SRUŠIO MAGIJU (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Bosanac ga poslao u baraž! Jovan Trojić napravio raskol u žiriju, Viki razočarana!

Domaći

Izgledaš kao moja nastavnica matematike! Karleuša urnisala Zoricu Nikolić, Viki nije uspela da je ODBRANI!

Domaći

Jelena krenula da se SKINE kad je Elsan Pilica progovorio, Bojana rešila da se UDA ZA NJEGA! (VIDEO)