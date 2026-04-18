Elsan Pilica dobio sva četiri glasa, pa napravio haos u žiriju! Viki nije uspela da ga odbrani od Kemiša: Ovo nije VEČE IMITACIJA! (VIDEO)

Ozbiljno se sukobili!

Naredni kandidat ove noći bio je Elsan Pilica, koji je otpevao pesmu Šabana Šaulića "Tebi koja si otišla", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je potom otpevao i čuveni hit Sinana Sakića "Trezan", a žiri je kod njega bio jednoglasan - sva četiri "da".

- Ova pesma traje kao film, kao da gledam neki tenzični triler, hoće li neće li, šta se dešava, baš je turbo bilo - rekao je Desingerica.

- Ovo nije veče imitacije, meni se ne sviđa da prvu pesmu peva kao Šaban, a da drugu peva kao Sinan, pevaj brate svojim glasom ovde se traži da bude tačna melodija - rekao je Kemiš.

- A to uvek tražimo da pevaju kao ti pevači, a kad ne peva kao original, onda što nije kao original - rekla je Karleuša.

- Ne sviđa mi se što je pokušavao da imitira Sinana, a to nije njegova boja - rekao je Kemiš.

- Ja ako ne čujem Sinanovu pesmu da peva kao Sinan, nije to to - pobunila se Karleuša.

- Tu Sinanovu pesmu retko ko može da otpeva lajv, a da bude turbo i dobra, kad je krenula pesma, ja sam mislio što ste uzeli to, ne možeš to lajv, a on krene da peva a to zvuči kao traka, retko ko može to - rekao je Desingerica.

- Oni tek trebaju da postanu pevači koji pevaju svojim glasom, a kad pevaju tuđe pesme, onda hoću da čujem što pribliznije tom pevaču - navela je Karleuša.

- Ovo nije veče imitacija - rekao je Kemiš.

- On dečko takav glas ima - rekla je Viki.

- Nije tačno, prva pesma Šabanova, nije mu takav glas bio - rekao je Kemiš.

- Na prvi stih Šabanove pesme sam dala glas, to je fantastično, a i mislim da Pilica zaslužuje da bude zvezda, da se mane takmičenja više i da postane prava zvezda - rekla je Jelena.

- Šabana si pevao najpribližnije svom glasu i bolje pevaj Sinana - naveo je Bosanac.

- Svi tražite dlaku u jajetu, jedina dobrica u ovom žiriju sam ja. Radila sam trbušnjake dok je pevao i odlepila mi se ova trepavica - rekla je Jelena.

Autor: R.L.