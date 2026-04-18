Ovo nije takmičenje, nego veče NAJBOLJIH PEVAČA: Miodrag Đokić raspametio sve, katapultiran u sledeći krug! (VIDEO)

Ovo mu je najbolji nastup do sad.

Naredni kandidat ove večeri bio je Miodrag Đokić, koji predstavio pesmom Šabana Šaulića "Tajna želja", a njegova menotka je Viki Miljković.

Potom je izveo i numeru Ljube Aličića "Ako me voliš, pogledaj me", a žiri sa njim nije imao dileme - sve četiri da i direktan prolaz u naredni krug.

- Ma Miodraže bravo za večeras, kakvo pevanje, najbolji tvoj nastup večeras, pevao si, pojeo si. Ovo nije takmičenje, ovo je veče najboljih pevača - rekla je Jelena.

- Ovo nije takmičenje, ovo je sakaćenje, šta su ovi ljudi, šta ide ovo - rekao je Desingerica.

- U drugom refrenu ti je malo bio falšić, tu i tamo, moraš da paziš akcente... Šalim se Miodraže, odmah ideš u finale, ne znam zašto se takmičiš - rekao je Kemiš.

- Hajde sutra da snimamo finale. Mogli bismo sledeće sezone kad je ne da gađamo paradajzom, a kad je da gađamo ružama - rekao je Desingerica.

- Vi nećete biti u žiriju više, samo ja - rekao je Bosanac.

- Zamisli kako bi pevali da znaju da ćemo da ih šinemo nečim - rekao je Despić.

- Ti bi večeras bio dovde u kranfalima - rekla je Jelena.

- Kemiš je bio u pravu kad je krenuo, ali kalkuliše da bi ostao u žiriju, i kraj je bio stisnut, ali dobar si, odličan si - rekao je Bosanac.

- Slušam šta kolege žiranti pričaju, saglasan sam - rekao je Despić.

Autor: R.L.