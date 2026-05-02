Damiano Roi ponovo dominira: Ruskom pesmom digao studio, Karleuša na ruskom dala kompliment Viki Miljković (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Pod mentorskom palicom Jelene Karleuše, naredni kandidat koji se predstavio stručnom žiriju u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" bio je Damiano Roi, koji se predstavio pesmom "My way" od Frank Sinatre.

On je, potom, otpevao pesmu "Kalinka", kojom je podigao ceo studio na noge, te je tako otišao sa stejdža sa sva četiri glasa "DA".

Usledili su potom komentari žirija.

- Ludilo, savršeno sve, pogotovo prva pesma. Ja slušam Frenk Sinatru, to me je čačnulo. Svaka čast - rekao je Desingerica.

- Ti takvu vokalnu tehniku imaš, ne znam da li sam nekoga takvog srela što se tiče svih segmenata. Imamo muzike koje ti niti pevaš, niti bi trebao da pevaš. Kod tebe se sastavilo sve, ono što ti je Bog dao i ono što si učio - rekla je Viki.

- Išao sam na akademiju i mnogo godina pevanja - rekao je Damiano.

- Pa da, ti imaš osećaj da ih i pogledom i glasom osvajaš na sceni. Bravo, svaka čast, apsolutno van konkurencije - rekla je Viki.

- Ja ću samo da se našalim, dobar je onaj izbor, ako dođu Amerikanci imamo prvu pesmu, ako dođu Rusi, imamo Kalinku - rekao je Kemiš.

- Ja bih rekao sve najbolje, srećan put - rekao je Bosanac.

- Lako je biti mentor ovakvom pevaču i ovakvom talentu, samo je mašta šta smisliti i koje pesme odabrati. On se često plaši mojih izbora, neće da rizikuje, to je jedino što mu nedostaje da bude svetska zvezda, da bude malo hrabriji. Kada mu to usadim, nikada nije kasno da se bude svetska zvezda - rekla je Karleuša.

- Ja bih samo dodala i rekla kolegama, pošto Damiano peva na stranim jezicima, ja sam se trudila da kada mentorišem strane pesme, da izgovor bude tačan. Pevala sam 10 godina u ruskom horu - rekla je Jelena.

- Samo nek ti pričaš sve jezike ovog sveta - rekla je Viki.

- Viki, eta harošaja koška - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić

