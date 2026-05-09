Ti si POBEDNIK OVOG TAKMIČENJA! Džan Imamović podigao CEO STUDIO na noge, nikad bolja atmosfera!

Ovo je bilo odlično.

Sledeći je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašao Džan Imamović koji je otpevao pesmu Tošeta Proeskog "Nesanica", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Odmah potom on je izveo i pesmu Plavog orkestra "Suada", a žiri kod njega nije imao nikakve dileme - sva četiri da za Džana i direktan prolaz u deveti krug.

Džan je žiri, ali i kompletan studio podigao noge, tako da su svi sa njim plesali, pevali i radili vežbe.

- Bomba, meni si ti baš dobar, baš onako kako treba da se radi, sve si bolji i izvođač, taj posao se tako radi, da nam to što pevaš i dočaraš, ti uživaš u ovome što radiš, odlično, pohvalio bih i mentorski rad, tako radi jedan kompletan izvođač - rekao je Desingerica.

- Ovo je velika istina, potpuno je nebitno kakve ćete komentare dobijati u ovom takmičenju, ti si za mene pobednik ovog takmičenja, objasniću i zašto, zato što si trista posto sebe dao u svakom krugu, svaki put si nas zabavio, i najbitnije što si ostavio pečat i trag u ovom takmičenju. NIje poenta pobediti, imamo mnogo primera da oni koji nisu pobedili nigde ih nema, a oni koji nisu pobedili su postali velike zvezde, veruj mi ti si pobednik ovog takmičenja - rekla je Jelena.

- Lepo si pevao, ali si bio kratak u prvoj pesmi, druga pesma je top, tu si ti, tvoj mentor treba da povede računa u tim pesmama kako će ti birati, jer ti imaš osoban glas, glasovne mogućnosti su ti odlični, tekst ti je savršen, osmeh još lepši, a najbolje igraš, bravo majstore - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.