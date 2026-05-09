Karleuša nije uspela da IŠČUPA Anu Jokić, Viki joj poručila: Imam noćne more od tebe!

Moraće u baraž.

Ana Jokić sledeća je kandidatkinja koja je izašla na binu i otpevala pesmu Dina Merlina "Nedostaješ", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je otpevala i čuveni hit Bebi Dol "Brazil", a potom su usledili glasovi žirija - ona je dobila dva da od Viki i Desingerice, dok su Bosanac i Zorica glasali negativno.

- Vrlo često se pitam zašto vi pevači koji nemate neki veliki potencijal pevački uzimate pesme koje ne da su zalogaj, prva pesma ne da nije za tebe, nego si sama sebi pucala u nogu. U drugoj pesmi sam mislila da ćeš da zablistaš, ali si već izgubila snagu, mislim da ti je to lepa opomena da ne slušaš želje svoje, od mene ovog puta ne jer sam ti prošli put dala da, uzvezdila si se, misliš da možeš da pevaš i Pavarotija. Dobro, nisi se uzvezdila već si visoko mišljenje o sebi stekla - rekla je Zorica.

- Ti si pevala jako čisto, vrlo lepo, ritmički odlično, ali si preafektirala i nisam nijednu reč razumeo u prvoj pesmi, a u drugoj sam razumeo samo ća, ća, ća, Brazil i šta, šta, tako je bilo od početka do kraja. Gde ćeš ti Dina pevati, on je mazan ali razuman, to je efekat lažne emocije - rekao je Bosanac.

- Moj glas si dobila da ne ispadneš direktno, jer sam mislila da sam ostala samo ja, složila bih se i sa Zoricom i sa Bosancem, u prvoj pesmi si se šunjala uz matricu, nisi pevala, ja sam te podržavala, ali ti zameram jer si i u drugoj pesmi mjaukala, nešto nerazumno - pričala je Viki, a onda a ju je Jelena prekinula "kokodakanjem".

- NIsam ja, Zorica je - pravdala se Jelena.

- Znam ja da si ti, prepoznajem joj boju glasa, noću sanjam, imam noćne more - rekla je Viki.

- Ne sviđa mi se kako ste aranžmanski postavili tu prvu pesmu, to nije tako u originalu, nije ti leglo, nisam skapirao, druga pesma sviranje kukuruzu, to nije bilo tvoje najbolje izvođenje - rekao je Desingerica.

