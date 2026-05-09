Vratio se u takmičenje odlukom produkcije, pa zasijao PUNIM SJAJEM! Elsan Pilica katapultiran u deveti krug!

Oduševio sve.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Elsan Pilica, koji je izveo pesmu Halida Bešlića "Okuj me care", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Šabana Šaulića "Hvala ti za ljubav", a žiri kod njega nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u deveti krug.

- Kako je ljubomoran Despić, ali tako s*ksi boja, ja mogu da zavidim svakoj devojci sa kojom ti pričaš preko telefona, jer to zvuči verovatno da se naježiš, s*ksi, rasno, jasno, nisi imitirao nikog, zaslužio si da se vratiš, kao što sam rekla i Džanu, ti si pobednik ovog takmičenja - rekla je Jelena.

- Ona je najjača riba, zamisli da je ona producent, ovde bi 20 ljudi pobedilo - rekao je Despić.

- Pogrešio je melodijske linije, Halida je prepevao, ako budeš još jednom otpevao tako nećeš dobiti glas - rekao je Bosanac.

- Baš mi je drago što si otpevao na svoj način - rekla je Jelena.

- Koju melodiju, nije menjao melodiju, šta je menjao kod Šabana - rekla je Viki.

- To je ružno, ne može da menja melodiju da bi se svidelo publici - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.