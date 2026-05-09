Opšta drama zbog Stefana Cekića, Viki se sukobila sa Bosancem: Dva kandidata PROVLAČIŠ kroz celo takmičenje! Zorica počela da URLA!

Ovakvom ishodu se niko nije nadao.
Naredni kandidat ove večeri bio je Stefan Cekić koji je ovoga puta izveo pesmu Halida Bešlića "Robinja", a njegov mentor je Desingerica.
Nakon ovoga on je otpevao Đanijevu pesmu "Njoj bih više verovao", a potom su usledili glasovi žirija - Viki i Zorica su mu dale pozitivan glas, dok su Jelena i Bosanac glasali negativno.
- Koji su ovo retardi, to je strašno - bio je vidno besan Desingerica.
- Jedno od tvojih najslabijih pojavljivanja, nebedljivi krajevi, puno falša, utanjio si nešto, emocije bez, a inače imaš jako puno emocije, nije bilo interpretacije, nisam ti verovala, mislim da je do pesme, a možda je ovo tvoj maksimum - rekla je Jelena.
- Jelena je rekla sve, imaš još jedan problem, gde god ti se ukaže prilika, zatvaraš na samoglasnicima usta i dobiješ m, bio si jako intonativno klimav, kao da si nepremljen - rekao je Bosanac.
- Ne bih volela da imamo dvostruke aršine, kada bi po tim kiterijumima komentarisali vaše kandidate - rekla je Viki.
- Ja moje kandidate ne komentarišem, nemoj da si tako male pameti - rekao je Bosanac.
- Ne kaže se male pameti, nego glupa - rekla je Jelena.
- Ti Bosanac ni ne radiš s kandidatima, nego imaš dva, tri kandidata koja provlačiš kroz celo takmičenje - rekla je Viki.
- Nisam ti ja kriv što ti nemaš petlju da udariš na mene, neću više da te slušam - rekao je Bosanac.
- Viki, tvoji kriterijumi su da moraš Despićevom kandidatu da daš da, i obrnuto - rekla je Jelena.
- Prestenite kvočke jedne. Sine super si bio, samo da oslabiš malo, jer si se ugojio, ja sam se proveselila lepo - rekla je Zorica, nakon što je počela da urla.
- Ja sam navikao da civili i sitne duše to rade, meni to daje gorivo, a treba i njemu da daje, na kraju će publika glasati, vidi publika da li je neko sujetan, ljubomoran ili nije - rekao je Desingerica.
