Maestralno izdanje Kenana Hadžića! Ostavio žiri bez reči, Jelena najavila da uskoro stiže u Sarajevo, a OVO JE RAZLOG!

Biće u punom sastavu.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Kenan Hadžić koji je otpevao pesmu Halida Bešlića "Ljiljani", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je otpevao i hit Saše Matića "Ruzmarin", a žiri kod njega nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u deveti krug takmičenja.

- Sine, ti si porastao od prošlog puta. Saša Matić je bio gost kod mene u areni, a ja sam najavljivala goste kroz pesme, a bilo mi je najteže ovu pesmu da zapamtim, jer toliko teksta ima. Kenane srećno, samo rasti kao pevač - navela je Zorica.

- Sviđa mi se ta tvoja Sarajevska duša, ali nema preterivanja, šmekerski, gospotski, top dasa, visina, pojava, sve radiš gospodski, veliki pozdrav za Bosnu i Sarajevo, tatu ću posebno da pozdravim, ali i mamu da ti pozdravim i da je vidim. Ali hajde sad da najavimo da ću ja doći u Sarajevo sa ostalim članovima žirija na audiciju, prijavite se, uskoro su audicije, ovaj put dolazimo svi, ne samo Viki. Viki te baš voli - rekla je Jelena.

- Tako se peva Halid Bešlić, objasni svojoj mentorki, bravo majstore - rekao je Bosanac.

- Hvala kolege, Kenane ponosna sam na tebe - rekla je Viki.

Autor: R.L.