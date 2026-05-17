Čudo zvano Daria Subotić! Žiri oduševljen njenim nastupom, katapultirana u sledeći krug! (VIDEO)

Bila je maestralna.

Naredna takmičarka ove večeri bila je Daria Subotić koja je izvela pesmu Silvane Armenulić "Srećo moja", a njen mentor je Bosanac.

Odmah potom ona je izvela pesmu Maje Odžaklijevske "Srećo reci", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri "Da" za Dariju.

- Meni se sviđa što si u prvoj pesmi bila dosta prirodnija nego prošle krugove, nije bilo na silu glume i nekog krundža, nego je prirodno izašlo, tako da zasluženo četiri da, ja tebe vidim u finalu - rekao je Desingerica.

- Ovog puta si mi bila bolja nego prošlog puta iako već mnogo toga je rečeno, dosta krugova je prošlo, nije lako oko odabira pesama, više mi se dopala prva pesma. Treba malo da ubrzaš taj vibrato, moraš da radiš na tome - rekla je Viki.

- Sve što je rekao Stepić ja se slažem od reči do reči - rekla je Zorica.

- Lepotice, dobro veče, e ovo je bila prava mera, mislim da si večeras bila najbolja do sada, bila si ti ti, nije bila ni gluma ni preterivanje, baš prava mera. Druga pesma perfektno, mislim kad Maja Odžaklijevksa bude gledala i slušala da će biti jako ponosna, ja nisam čula i od starijih kandidata da je otpevao ovako ovu njenu pesmu i mislim da je to baš prava mera, da budeš ti ti, da se vidi da si devojčica, da si slatka, ali sve sa merom - rekla je Jelena.

