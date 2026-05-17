Produkcija morala da reaguje zbog Luke Đokića, Karleuša se naljutila na Zoricu: Nisi bila fer, nemoj da se potreseš još više! (VIDEO)

Ipak je prošao direktno!

Luka Đokić bio je sledeći kandidat ove noći koji se predstavio sa pesmom grupe Parni valjak "Godine prolaze", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Magla benda "Da Bog da", a onda su usledili glasovi - on je dobio tri da, dok mu je samo Zorica dala negativan glas.

- Ova druga pesma, toliko si izafektirao, poistovetio si drugu sa prvom, koja ima taj čvrsti zvuk, to si uradio i u drugoj, a ta druga baš zvuči malo nežnije, malo mekše. Ali ja razumem, ti tako dođeš, te te primetimo, te te ne primetimo, te se pokažeš u najboljem svetlu, te ubrljaš. Mislim da nije ni ovo realno da imaš tri glasa - rekla je Zorica.

- Sad si Zorice toliko omanula, toliko nisi bila fer u komentaru da si me iznenadila - rekla je Jelena.

- Baš sam se potresla - odbrusila je Zorica.

- Nemoj da se potreseš još više - rekla je Jelena.

- Ovo je baš onako kako sam ja čula. Jelena ja razumem vaše potrebe da branite svoje kandidate i da ste nefer, a ja se nisam bunila nijedan jedini put nisam rekla ni reč kad mom kandidatu niste dali glas - dodala je Brunclikova.

- Jesi u sebi - rekao je Bosanac.

- Vi ste prvi sakakli svi - dodao je Desingerica.

- Bosanac, pečenje jesti više nećeš, to ti garantujem. A ja ne skačem ja sam dama, prema tome biraj reči kojima ćeš da me opišeš. Tako da Luka ni ovo nije realno glasanje, ali produkcija će odlučiti - rekla je Zorica.

- Tvoja muzikalnost je divna, prva pesma perfektna, najlepša stvar koji si mogao otpevati, jedan otmen pristup, a druga pesma je bila lošija, izbor, ali ti si to lepo izveo, meni se jako dopalo, pogotovo što ti to tako ležerno izvodiš, ti kad hoćeš bljesneš, kad nećeš baš te briga, ja apelujem svojim kredibilitetom da se on pusti i ide direktno jer takav kandidat nama treba - rekao je Bosanac.

- Meni si ti danas bio bolji nego prošle subote, ovo mi se danas dopalo, tonski je bilo perfektno tačno, tvoja borba, žar, ispevavanje, energija, meni se sve dopalo i bio si mi super - rekla je Viki.

- Ti si meni čudan, ne mogu da ti kažem da si loš, a nije ni superstar, a nisi ni loš da bih dao ne, dobro je, nešto su mi pomešana osećanja, definitivno nije za ne, jeste za da, ne znam šta da radim - rekao je Desingerica.

Produkcija je Luki dala krila i pustila ga direktno u sledeći krug takmičenja.

