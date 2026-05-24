Ne delujem kao autoritet, ali poslušaj me! Menotrka prekorila Harisa Kajevića, žiri ga jednoglasno poslao u sledeći krug!

Pobrao simpatije.

Sledeći takmičar koji je izašao na veliku Pinkovu scenu bio je Haris Kajević koji se ovoga puta predstavio pesmom Ljube Aličića "Bogovi zemljom hode", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu Hakale "Bekrija", a onda su usledili glasovi - sva četiri da za Harisa.

- Ovaj lik je iz kruga u krug sve samouvereniji, sve bolji, ja nisam mislio da ćeš ovako daleko dogurati, pre par krugova sam ti rekao, ali si se popravio, dosta si opušteniji, bez treme, samouvereno, bez greške si, svaka čast, bolji je za četrdeset posto nego što je inače bio, čak je počeo jedno vreme da me nervira, a onda je počeo da blista - rekao je Desingerica.

- Jako lepo zvučiš kad pevaš pesme Ljube Aličića i jako se lepo otvoriš u visinama, dobiješ svoju pravu vrednost i lepotu koju imaš, prva je bila fantatična, druga nisam sigurna, drugi put malo pažljivije birate drugu pesmu - rekla je Viki.

- Mentorka je prvu pesmu birala, drugu ne znam, on je to na svoju ruku. Ja pevam mnogo duže nego što si ti živ, bez obzira što ne delujem kao autorite sa ovim zvezdama i ovako plava, poslušaj me, prva pesma bomba. U pravu si Despiću, on izlazi na scenu kao da je poznata zvezda, to mi je bomba - rekla je Jelena.

- Odličan si bio, vidi još pet šest Ljubinih, što reče ova tetka Jelena. Ne boj se samo Ljubinih pet, šest, Ljuba ti leži kao na nošu - rekao je Bosanac.

- Ja sam mislila da je Ljuba došao u goste, mnogo si lepo otpevao, drugu pesmi nisam ni čula, nemam neki komentar, ali si stvarno neko ko mnogo obećava i želim ti mnogo sreće u daljim krugovima - rekla je Zorica.

Autor: R.L.