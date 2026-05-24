Robert Selinger doslovno digao studio na noge! Vratio JUGONOSTALGIJU u velikom stilu, ovo se retko viđa!

Bosanac mu rekao da ga zove na svoj nastup.

Robert Selinger bio je sledeći na redu, a on je ovoga puta izveo pesmu Željka Bebeka "Oprosti mi što te volim", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

On je potom otpevao čuveni hit Bjelog dugmeta "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo", a onda je na red došao i žiri - sva četiri da za njega.

- Ja bih rekao iz moje mladosti, smrt fašizmu sloboda narodu, bravo majstore - rekao je Bosanac.

- Ovo je iz vremena mog i Draganovog, ja sam nosila pionirsku maramu - rekla je Zorica.

- Ja ne znam o čemu se radi, kao da sam poliven ledenom vodom - rekao je Desingerica.

- Nemam šta da kažem, živeo sine srećno - rekla je Zorica.

- Kad sam videla pionirsku maramu i kapu, ništa lepše nisam mogla da vidim - rekla je Viki.

- Da li sećate zakletve - rekla je Jelena, pa su onda zajedno izrecitovali zakletvu.

- Ja se osećam kao višak, malo mi je neprijatno, Bojana se saoseća sa mnom, ni ona ne zna šta se ovde dešava. Kao vodu i led da mi je neko sunuo, svi žurka nešto, ludilo, ali je bilo dobro, baš je bilo ludilo - rekao je Despić.

- Gde budeš pevao da me zovneš, dobićeš bakšiša koliko hoćeš, ti si fenomenalan - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.