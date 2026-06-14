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Robert Selinger doslovno podigao studio na noge! Žiri ga poslao u polufinale, a publika skandirala!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovakvu podršuku retko ko ima.

Poslednji takmičar ove noći bio je Robert Selinger, a on je izveo pesmu Bjelog dugmeta "Ako možeš zaboravi", a njegova mentroka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga on je izveo i pesmu grupe Smak "Daire", a žiri je ovoga puta bio jednoglasan - sva četiri da za Roberta.

- Vrlo sam se dvoumila, nije bilo dobro, druga pesma, ali ja tebe toliko volim da sam dala da - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio si dobar naročito u prvoj, u drugoj si falširao, verovatno si umoran, ali si meni top i daću ti glas, opraćeš se - rekao je Bosanac.

- Roberte imaš fantastičnu podršku publiku, kao da si prvi kandidat a ne poslednji. To govori da ti svakako treba da ideš u finale, ti si nam jedini roker i jako si dobar, prva je fantastina, druga napola, ti ovo zaslužuješ, ali drugi put pazi, pobeglo ti je i nisi se vratio - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Složio bih se sa Viki - rekao je Desingerica.

- Ovo se zove popularnost, bravo majstore - rekao je Bosanac dok je publika skandirala Robertu.

Autor: R.L.

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