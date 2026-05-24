Desingerica sa plavom perikom pružio Valentini Savović slamku spasa: Ja sam danas dobra vila!

Ima priliku da se bolje pokaže u baražu.

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Valentina Savović koja se ovoga puta predstavila pesmom Olivera Mandića "Nije za nju", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Zatim je otpevala i pesmu Tanje Banjanin "Da li si dovoljno jak", a onda je žiri glasao - ona je dobila samo jedno da od Desingerice.

- Mislim da u ovom krugu je sramota da neko ispadne direktno i ja sam danas dobra vila. Nemoj da se potresaš, nemoj da ti ovo bude neki univerzum, ovo je jedna etapa u tvojoj karijeri, a kakva će ti karijera biti zavisi od tvog cimanja, ovo ti je jedan stepenik do toka - rekao je Desingerica.

- Valentina, uvek sam ti davala glas i podržavala te, ali ovo je stvarno bilo neubedljivo nerazumljivo, prva pesma sam mislila da se šališ, sve je bilo iskarikirano, druga je malo bolje, ali nisko, falša puno, baš mi se nije dopalo - rekla je Viki.

- Tokom pevanja sam rekla da si ušla u falš - rekla je Zorica.

- Dobro je što je glas počeo da izlazi, sad je došao polako - rekao je Bosanac.

- Ovo je devojka koja uglavnom dobija maksimalan broj glasova, moram da kažem da je ovo takmičenje gde se forsira druga vrsta muzike, nemaju osećaj za ovakvu vrstu muzike, da si malo više ruralna više bi bila po njihovom ukusu - rekla je Jelena.

Autor: R.L.