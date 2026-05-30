Igor Lošić dobio sva ČETIRI DA, a onda ga Bosanac stavio na težak test: Za dobrog ljubavnika POL NIJE PROBLEM!

Ovo je bilo neprijatno.

Sledeći kandidat ove noći bio je Igor Lošić koji se predstavio pesmom Ace Pejovića "Da si tu", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Nedeljka Bajića Baje "Pokaži zmijsko telo", onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Igora.

- Ja sam svoje zmijsko telo pokazao na početku emisije, ali kaži mi ko je birao pesme - pitao je Despić.

- Izgledaš kao piton koji je progutao čoveka - rekla je Jelena.

- Zajedno smo birali, ali je preovladalo mišljenje mog mentora i mentorke - rekao je Igor.

- Znači ti imaš dva mentora, koji ti je draži - pitao je Bosanac, a Igor je rekao Zorica.

- On mi je čudan, možda mu je on draži, za dobrog ljubavnika pol nije problem - rekao je Bosanac.

- Bože sačuvaj - rekla je Zorica.

- Prestani da pominješ Linc, pominji tu Romaniju, ta tvoja emocija, lepota, visina, gledala sam te u prošloj emisiji, baš si mi zapao za oko, i mojim ćerkama, one su imale komentar da si mnogo lep i da mnogo lepo pevaš, i to je i moj komentar za tebe. Pore toga što lepo pevaš nama trebaju i talentovani i lepi momci, lepo te je slušati, ali lepo te je i gledati, odišeš kulturom, grešio ne grešio, mnogo je lepo to što radiš - rekla je Jelena.

Autor: R.L.