Prešao si svoj limit, BRAVO! Stefan Cekić zakucao, dobio sva četiri 'da', a onda mu Bosanac pokvario sreću!

Prošao je direktno u sledeći krug.

Naredni takmičar ove noći bio je Stefan Cekić koji se ovoga predstavio pesmom Sinana Sakića "Ja nemam više kome da verujem", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Miloša Vujanovića "Apsolutna nula", a onda je žiri glasao - sva četiri da za Stefana.

- Moj zet manje više, divno ti je legla pesma, što rekle babe ko dete na nošu, super, mnogo je lepo bilo, jedino što ti želim da ti snimiš pesmu, pa da u nekim sledećim takmičenjima neki drugi kandidati pevaju tvoju pesmu - rekla je Zorica.

- Ja sam ti dala glas zbog druge pesme, prva manje više sve u falšu, ali druga pesma, ti apsolutno, ovo si apsolutno bio ti. Taj ulet u refren si otpevao bomba, tu si prodao pesmu trista posto, tu si pokazao da ti prodaješ, da ti možeš da budeš zvezda, sa takvom emocijom, sa tom pozitivnom agresijom, telo ti je to pratilo, ja to volim. Pevaš neke bezvezne pesme, ne znam ovu pesmu, ali tako ti je legla, i prodao si je bomba, jako bih volela da ti uspeš - rekla je Jelena.

- Malo smo usvojili to što su nas kritikovali, što radimo pesme koje se očekuju, a po meni zvezda mora da peva sve i da na svakom putu bude vrhunski, i jedva čekam, ovo je najslabije što smo mogli do sada, jedva čekam sledeće krugove da iznenadimo sa repertoarom, da vidite nešto što nije očekivano od ovakvog kandidata - rekao je Despić.

- Ja sam mislila da je došao do svog limita, a taj korak preko limita znači da ćeš biti zvezda, svako ko izazove sebe, takav će biti zvezda. Pored tebe stoji neko ko je zvezda samo zbog toga, jer je probio sve svoje limite - rekla je Jelena.

- Stefane, meni si večeras bio super i u prvoj i u drugoj pesmi, dopala mi se i prva, emocija, prešao si limite, prešao si igricu. Dobra je stvar što kandidati imaju priliku da se više puta pojave, imaju priliku da se poprave - rekla je Viki.

- Kandidati imaju priliku da rade sa ljudima koji su našli čarobni recept i postali zvezde, imate priliku da naučite od nekoga ko je već uspeo, ovo je velika škola za vas. Mi smo se krvavo borili za to što jesmo, a vama na dlanu dajemo savete koji zlata vrede. Uzmi sve što ti je rekao Despić, jer on je uspeo - rekla je Jelena.

- Da ti budem iskren, nemoj da te uljuljkuju, bez obzira što smo u poznom takmičenju, daleko si dogurao, vodi računa da te crveno čeka, jer tebi objašnjavati i pričati, izgleda džabe, ja nisam hteo da reagujem profesionalno zbog tvoje mentorice, prva pesma nije valjala ništa, a drugu si doneo na sto, zato si dobio, pokazao si da možeš, ali te čeka neizvesnost dalje - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.