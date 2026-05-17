Haris Kajević BRILJIRAO! Kao metlom očistio sve, Zorica oduševljena: Jedno predivno, vaspitano stvorenje! (VIDEO)

Prošao je direktno u sledeći krug.

Naredni kandidat ove noći bio je Haris Kajević, koji je izveo pesmu "Život bez tebe ne živim", koju u originalu pevaju Adil i Slađa Alegro, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je izveo Azizovu pesmu "Sen Trope", a onda su usledili glasovi žirija - četiri da za Harisa.

- Jedno tako vaspitano i divno stvorenje, konstantno si dobar u pevanju, malo bude da li ti je više legla pesma ili nije, ali pevanje je konstantno. SInoć, kad sam pošla kući on je prišao da me pozdravi i da mi kaže da mu je drago što sam se vratila, i to je tako jedan odraz vaspitanja porodičnog, ja ti kažem alal ti majka - rekla je Zorica.

- Iz tebe zrači jedna otmenost, ti si pravi predstavnik buduće estrade, tvoj osmeh, odevanje, maniri, preotmeni su i čestitam ti. Što se tiče pevanja, sve je to u granicama vrlo dobrog, moglo bi se pročistiti, ali si zagrebao ozbiljnije numere i boriš se - rekao je Bosanac.

- Ti si meni jako drag, slažem se sa Zoricom, jako si lepo vaspitan, svima se kulturno javiš, lep odabir pesama, lepo si nas zabavio, mogla bih da komentarišem prvu pesmu, da tražim, ali nisam ja jedna od tih što traži zamerke, bilo je večeras mnogo toga dobrog, lepo si to doneo i neka ti je sa srećom prolazak u sledeći krug - rekla je Viki.

- Bilo je prošli put za nijansu bolje, malo su krajevi bili kako ja ne očekujem, ali si u prošlom krugu pečatirao, tako da u sledećem krugu očekujem da bude još bolje - rekao je Desingerica.

- Svi kandidati, toliko ste divni, vaspitani, a mi smo delom zaslužni što raste i dolazi jedna divna garnitura predivnih prelepih preharizmatičnih pevača, baš sam srećna i ponosna, stvarno smo probrali top likove, vi ste budućnost - rekla je Jelena.

Autor: R.L.