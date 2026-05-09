Haos nakon nastupa Jovana Gavrilovića! Bosanac i Karleuša ga nazvali SELJAKOM I ŠATORKSIM PEVAČEM, Zorica i Viki skočile: Omaložavaš i VREĐAŠ ME!

Ognjen ga poslao direktno u sledeći krug.

Naredni takmičar ove večeri bio je Jovan Gavrilović, koji se predstavio pesmom Zorana Kalezića "Dobro veče izgubljena nado", a njegaova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Šabana Šaulića "Jovane, Jovo", a potom su usledili glasovi žirija - ona je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Jelena glasala negativno.

- Smarački, i dosadno, neubedljivo, hiljadu puta čuto, nisam osetila ništa, seljački, i kad pevaš tu vrstu muzike moraš da goriš u tome, a ne goriš. Lepo pevaš, lep si momak, ali ne dobacuješ više od pola metra kad je reč o energiji, harizmi, ti nikad nećeš biti zvezda - rekla je Jelena.

- Jednom mi je rekla da ću biti zvezda, jednom da neću, jednom mi je rekla da sam šmeker, jednom da sam seljak - rekao je Jovan.

- Za sve te majka rodila - dodala je Bojana.

- Ja volim seljačku muziku, ali ne volim dosadnu seljačku muziku - rekla je Jelena.

- Molim te da više ne koristiš reč seljački, jako to pežorativno izgovaraš, izvini molim te, 50 posto mojih pesama bi moglo da se podvede pod to, vređaš me - rekla je Zorica.

- Nije tačno, ti ne znaš onda šta pevaš - rekla je Jelena.

- Ni mene sve što čujem ovde ne dodirne, ali poštujem, a ti ne poštuješ, nego omalovažavaš. S kojim ti pravom kažeš da je to džudžavski - rekla je Zorica.

- To je moje mišljenje, a tvoj manir nije seljački, meni je on bio džudžavski - rekla je Jelena.

- Jelena, to nije lepo, ti si dama - rekla je Zorica.

- Ja nisam dama, ja sam diva - rekla je Karleuša.

- Ovo je tvoje lošije pojavljivanje, ubacivanje nepotrebnih trilera, šatorski, to nije dobro, pucao ti je glas - rekao je Bosanac.

- Šta ste vi, svi ste došli sa Sorbone - rekla je Viki.

Ognjen je, na čelu produkcije, ipak odlučio da Jovan ide direktno u sledeći krug takmičenja.

Autor: R.L.