AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Dragana Mitrović zasijala u vlaškoj narodnoj nošnji, sve ostavila bez daha! Ognjen zatečen: Kao da sam se probudio u Bukureštu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bila je genijalna!

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Dragana Mitrović koja je izvela pesmu Svetlane Arsić "Ma Fakut Muma Frumoasa", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu "Palate" koju izvodi Fanelia Ilin Fany, a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug.

- Ja ne znam kako sam se našao u rumunskoj šarenici, kakav vremeplov, mislio sam da me je puklo nešto, da sam se probudio u Bukureštu, ne znam šta je ovo - naveo je Ognjen.

- Ja sam mislio da sam u Žarkovu na ringišpilu, ringišpil Miki i Maki, tetovirani pištolj i zvezdica - rekao je Desingerica.

- Dve mi je bilo malo previše, iznenađen sam jer sam čuo dve vlaške magije - dodao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam glasala prva, ti si jedan od mojih favorita, ti dobro znaš koliko ja cenim tvoje pevanje i šta ti govorim. Moram da pohvalim i izbor pesama i narodnu nošnju koju nosiš, to je vlaška narodna nošnja, ja sam opčinjena detaljima i taj raskoš, takva divna umetnost i pravi art, bila je inspiracija i najvećim svetskim dizajnerima i za najkomercijalnije kolekcije svetske, stvarno je predivno to videti na sceni. Nemamo priliku to često da vidimo, kao ni da čujemo tu vlašku muziku. Je l' ti razumeš, je l' govoriš taj jezik - pitala je Jelena, a Dragana je rekla da ne govori.

- Mukatarije, kartof, forkuljica, vjaca mea... Ona peva, ne zna šta peva, je l' znaš, bajiću moj, kako radite posao, ja nisam vlaški nastrojen ali znam, naučen, načitan - rekao je Despić.

- Meni si Dragana bila super, nismo čuli odavno nijednu vlašku pesmu, a i ranije niko nije otpevao to tako lepo kao ti. Zaista si jedan kvalitetan vokal, pokazala si da možeš da pevaš sve. Ne znam vlaški, ali uživam u ovoj muzici, a ta narodna nošnja je baš pokazala svu raskoš, baš si me dotakla - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vlajne su prelepe žene, i dobru kafu kuvaju, zato ja pijem čaj. Ti si najbolji vokal ovde, definitivno si zakucala, sad si dala do znanja da voliš svoje, bez obzira što ne znaš jezik, nosiš ga u srcu i to se vidi. Bravo, odlično - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Voleo bih da naučiš vlaški, da znaš jezik, ako se već oblačiš tako i sve, onda je fejk pričica - rekao je Despić.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Ti si budućnost pop muzike na Balkanu! Dragana Mitrović zadala DOMAĆI ZAKATAK, ovo je neprikosnoveno!

Extra

Pred kraljicu Elizabetu došla je BEZ GAĆICA i prva pokazala da grudnjak može da se nosi i kao komad odeće: Vivijen Vestvud RUŠILA JE PRAVILA do posled

Pinkove Zvezde

Ova žena nema limite! Dragana Mitrović osvojila srca svih i maestralnom izvedbom se katapultirala u sledeći krug (VIDEO)

Domaći

Čudo Pinkovih zvezda! Daria Subotić podigla LESTVICU! Kemiš raspamećen, Jelena joj poručila: Predviđam ti pobedu na Eurosongu! (VIDEO)

Domaći

Maestralan početak emisije! Anja Tabak se pojavila u KOSOVSKOJ NARODNOJ NOŠNJI, bacila sve na kolena, Viki se rasplakala! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Od ovoga može da se rikne! Anja Tabak ostavila žiri bez teksta, ovo je njen najbolji nastup ikad!