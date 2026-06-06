Dragana Mitrović zasijala u vlaškoj narodnoj nošnji, sve ostavila bez daha! Ognjen zatečen: Kao da sam se probudio u Bukureštu!

Bila je genijalna!

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Dragana Mitrović koja je izvela pesmu Svetlane Arsić "Ma Fakut Muma Frumoasa", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu "Palate" koju izvodi Fanelia Ilin Fany, a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug.

- Ja ne znam kako sam se našao u rumunskoj šarenici, kakav vremeplov, mislio sam da me je puklo nešto, da sam se probudio u Bukureštu, ne znam šta je ovo - naveo je Ognjen.

- Ja sam mislio da sam u Žarkovu na ringišpilu, ringišpil Miki i Maki, tetovirani pištolj i zvezdica - rekao je Desingerica.

- Dve mi je bilo malo previše, iznenađen sam jer sam čuo dve vlaške magije - dodao je Ognjen.

- Ja sam glasala prva, ti si jedan od mojih favorita, ti dobro znaš koliko ja cenim tvoje pevanje i šta ti govorim. Moram da pohvalim i izbor pesama i narodnu nošnju koju nosiš, to je vlaška narodna nošnja, ja sam opčinjena detaljima i taj raskoš, takva divna umetnost i pravi art, bila je inspiracija i najvećim svetskim dizajnerima i za najkomercijalnije kolekcije svetske, stvarno je predivno to videti na sceni. Nemamo priliku to često da vidimo, kao ni da čujemo tu vlašku muziku. Je l' ti razumeš, je l' govoriš taj jezik - pitala je Jelena, a Dragana je rekla da ne govori.

- Mukatarije, kartof, forkuljica, vjaca mea... Ona peva, ne zna šta peva, je l' znaš, bajiću moj, kako radite posao, ja nisam vlaški nastrojen ali znam, naučen, načitan - rekao je Despić.

- Meni si Dragana bila super, nismo čuli odavno nijednu vlašku pesmu, a i ranije niko nije otpevao to tako lepo kao ti. Zaista si jedan kvalitetan vokal, pokazala si da možeš da pevaš sve. Ne znam vlaški, ali uživam u ovoj muzici, a ta narodna nošnja je baš pokazala svu raskoš, baš si me dotakla - rekla je Viki.

- Vlajne su prelepe žene, i dobru kafu kuvaju, zato ja pijem čaj. Ti si najbolji vokal ovde, definitivno si zakucala, sad si dala do znanja da voliš svoje, bez obzira što ne znaš jezik, nosiš ga u srcu i to se vidi. Bravo, odlično - rekao je Bosanac.

- Voleo bih da naučiš vlaški, da znaš jezik, ako se već oblačiš tako i sve, onda je fejk pričica - rekao je Despić.

Autor: R.L.