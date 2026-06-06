Jovan Gavrilović RAZVALIO! Sva četiri 'da' kao kuća, Zorica ga pozvala i na SVOJU ŽURKU!

Ovoga puta nisu mogli da mu nađu zamerku!

Sledeći takmičar ove večeri bio je Jovan Gavrilović koji je izveo pesmu Radiše Uroševića "Tebi za ljubav", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Marinka Rokvića "Momak veseljak", a onda je žiri uzeo "palicu" u svoje ruke - sva četiri da za Jovana.

- Uvek ja Jovana prva pohvalim, meni su se dopale i prva i druga pesma, ti si jedini pevač koji peva šumadijske pesme, i mene ti podsećaš na Šumadiju i ja bih se sada izvrnula ovde, tako da si i ti pozvan na žurku, ušao si u uži izbor, ide Đorđe pa ideš ti. Ako ti je zadovoljstvo, meni će biti još veće. Meni se mnogo sviđa tvoj repertoar, tako mlad a znaš da sačuvaš tradiciju - rekla je Zorica.

- Dobio si da od mene, zato što smo večeras imali pevačicu koja je pokazala raskoš vlaške muzike, a ti si neko ko pokazuje raskoš Šumadije. Jako lepo to radiš, bez zezanja, jeste da je ovo za moj ukus toliko trajalo, kao 16 minuta svaka pesma, takvo smaranje, ja to ne mogu da podnesem, ne osećam tu muziku. Ali da si dobar pevač i da si jedini koji neguje ovu vrstu muzike, to zaslužuje da - rekla je Jelena.

- Dobar si bio, mislim da ti je bila malo povisoka prva pesma, pa je to bilo utanjeno, možda oko toga, ali sam se oduševio i vidi se da si vežbao, dobro je skidao Radišu, prvi put da se to peva kako treba - rekao je Bosanac.

- Meni si bio dobar, onako si mi svadbarski nastrojen. Ja te nisam video u drugom svetlu osim te Šumadije. Ali mislim da imaš potencijal i za neke modernije pesme, ali zavisi od ambicija, to treba da teraš, sad sam krojiš kako će da ispadne. Ja bih sa tobom eksperimentisao, ja bih opet "Ženu u crnom", da ponovimo, da dignemo malo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.