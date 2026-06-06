Daria Subotić dobila sva četiri 'DA', Karleuša šokirala komentarom: Trebalo bi te izbaciti!

Ovo niko nije očekivao.

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Daria Subotić, koja se predstavila pesmom grupe Luna "Blagoslov", a njen mentor je Bosanac.

Nakon ovoga Daria je izvela i pesmu Tereze Kesovije "Što je ostalo od ljubavi", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri da!

- Ne znam šta ovde imamo da kažemo, mi o njoj smo toliko hvalospeva rekli, dobra si najbolja si, imaš predispoziciju da uđeš u finale, a ostalo nije na nama - rekla je Zorica.

- Daria, preslatka, presimpatična, meni jako draga, ali moram da kažem, postoji jedna izreka kud svi Turci, tu i mali Mujo. Ima dosta i dobrih momenata, ali mogli bi i da polemišemo da li je za sva četiri, ovo mi se možda i najmanje dopalo. U drugoj pesmi je sve bilo haotično, strofu te ništa nisam razumela, a onda refren dinamički neusklađen, nije bilo postavljeno kako treba, to mi se nije dopalo. Ali nisam zamerila, može i tebi da se desi ponekad. Prva pesma je bila okej, lepa, emotivna, moraš taj svoj vibrato da promeniš, svaki ravni ton ti je isti vibrato, to je drhtando, prelaziš u neku granicu, moraš da pređeš u nešto drugačije, malo promeni, ton, ideš dalje i ići ćeš dalje, ali moraš da radiš na sebi. Nisi pevački mnogo uradila na sebi. Ovo ti je moj najdobronamerniji savet. Ja i svom detetu kažem u najboljoj nameri - rekla je Viki.

- Saglasna sam sa ovim što je Violeta rekla, smatram da ćeš ti od nas dobijati da do kraja takmičenja, ali isto mislim da treba da ispadneš, jer ne možeš da profitiraš, ne možeš da ga monetizuješ, ne možeš da iskoristiš za sebe, i zauzimaš mesto nekome kome znači za posao. A ti po svojoj posebnosti zaslužuješ specijalno prvo mesto. Ne znam da li si me razumela, da ne misliš da sam želela da te uvredim ni povredim, nego mislim da ovakva vrsta tamičenja sa ovim godinama baš ništa ne donosi, ja bih tebe izbacila - rekla je Jelena.

- Viki ti je sve najopširnije rekla kako stoje stvari. Jelena ima neki stav prema tome, nije ništa loše rekla, ide nešto sa tvojim godinama. A ja možda imam drugačiji stav, mislim da svi najjači pevači su krenuli od malih nogu i veliki je uspeh takmičiti se u šou za odrasle ti u tim godinama. Ne može da ti odmogne, pa ćemo da vidimo - rekao je Desingerica.

- Ona je suviše mlada, pretalentovana, kako u ovakvom presingu neke stvari doterati, to je stvar vremena, sve stoji, ništa ne osporavam, sem da je treba izbaciti i dati joj prvo mesto. To gubi smisao - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.