AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Džan Imamović obukao članove žirija u DRESOVE, napravio SPEKTAKL! Ovakav šou još niste videli!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bio je genijalan i ovaj put.

Naredni takmičar ove noći bio je Džan Imamović koji se predstavio pesmom Safeta Isovića "Neko tiho ulicom pjevuši", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah potom Džan je otpevao i pesmu Dubioze Kolektiva "U.S.A.", a žiri nije imao dileme - sva četiri pozitivna glasa za njega. On je svim članovima žirija, ali i voditeljki doneo dresove, pa napravio pravu reprezentaciju u studiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Golman je Singerica - rekao je Kemiš.

- Meni se sviđa, nisam znao o čemu se dešava, da nije Mirnes došao, da ga nismo vratili u život. Nisam video, ali si pogodio Desingerica broj jedan. Bio si odličan, šta da ti kažem, ti si sve bolji, i sve više izenađuješ, uvek pomislim šta ima dalje, ajde do medalje - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaki put pomislim šta je novo, a ti momče imaš glavu, imaš mozak, razmišljaš, trudiš se, živiš to, i apsolutno te podržavam. Ima boljih pevača od tebe, ali nemaju taj majndset, a za ovaj posao je to izuzetno potrebno, bravo - rekla je Viki.

- Stvarno sam se trudila da obučem ovaj dres, odavno ih nisam nosila, a pre sam ih često nosila, ali nisam mogla da provučem glavu, nije mi se dalo, to je neki zank, da je košarkaški možda bih i mogla. Bravo Džan, bomba - rekla je Jelena.

- Centarfor, špic, vodi u pobedu, bravo majstore i da Bosna pobedi, živeli - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Ako se udam još jednom, TI ĆEŠ DA MI PEVAŠ! Ognjen Inđić ponovo dokazao zašto je jedan od favorita, Jelena ga već rezervisala! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Dođe mi da PLATIM za ovaj nastup! Damiano Roi napravio APSOLUTNI SPEKTAKL, Karleuša zaigrala sa njim na bini! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Džan Imamović emocijama preplavio sve! Ostavio dušu na bini, žiri na ivici suza! (VIDEO)

Zadruga

Popadale im vilice! Toša iznenadio Boru Santanu specijalnim plesačicama, ovakav šou još niste videli (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Maestralni Džan Imamović pobrao sve simpatije: Ti si ČAROBAN! (VIDEO)

Domaći

Košarkaš odveo suprugu u Portofino: Pokaazali kako uživaju, a ovakav LUKSUZ dugo niste videli (FOTO)