Džan Imamović obukao članove žirija u DRESOVE, napravio SPEKTAKL! Ovakav šou još niste videli!

Bio je genijalan i ovaj put.

Naredni takmičar ove noći bio je Džan Imamović koji se predstavio pesmom Safeta Isovića "Neko tiho ulicom pjevuši", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Odmah potom Džan je otpevao i pesmu Dubioze Kolektiva "U.S.A.", a žiri nije imao dileme - sva četiri pozitivna glasa za njega. On je svim članovima žirija, ali i voditeljki doneo dresove, pa napravio pravu reprezentaciju u studiju.

- Golman je Singerica - rekao je Kemiš.

- Meni se sviđa, nisam znao o čemu se dešava, da nije Mirnes došao, da ga nismo vratili u život. Nisam video, ali si pogodio Desingerica broj jedan. Bio si odličan, šta da ti kažem, ti si sve bolji, i sve više izenađuješ, uvek pomislim šta ima dalje, ajde do medalje - rekao je Desingerica.

- Svaki put pomislim šta je novo, a ti momče imaš glavu, imaš mozak, razmišljaš, trudiš se, živiš to, i apsolutno te podržavam. Ima boljih pevača od tebe, ali nemaju taj majndset, a za ovaj posao je to izuzetno potrebno, bravo - rekla je Viki.

- Stvarno sam se trudila da obučem ovaj dres, odavno ih nisam nosila, a pre sam ih često nosila, ali nisam mogla da provučem glavu, nije mi se dalo, to je neki zank, da je košarkaški možda bih i mogla. Bravo Džan, bomba - rekla je Jelena.

- Centarfor, špic, vodi u pobedu, bravo majstore i da Bosna pobedi, živeli - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.