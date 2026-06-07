Bosanac i Jelena napravili pometnju sa glasovima za Irmu Topolović, pa PRODUKCIJA REAGOVALA! Ovoga puta izbegla baraž!

Poslušala je sve savete žirija.

Sledeća takmičarka ove noći bila je Irma Topolović koja se predstavila pesmom Hanke Paldum "Ja te pjesmom zovem", a njena mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Ane Nikolić "Romale romali", a žiri je bio rekao svoje - tri da i jedno ne od Jelene. Iako je Bosanac promenio njen glas u "da" produkcija je odlučila da se ovaj glas neće računati.

- Bilo je mnogo falša u drugoj pesmi kad si igrala, verujem da ti je bila slaba matrica, ali sve vreme si bila pola tona viša, ne mogu da dam na, ali svaka čast za izgled, za devojke koje su igrale, radi na tome jer ti jako lepo stoji. Mlada si, imaš lepo telo, lepe nogice, poradi na tome da budeš u intonaciji dok igraš - rekla je Jelena.

- U prvoj pesmi sam se oduševila, bilo je čisto, stameno, nadahnuto, u drugoj pesmi, ne da si uletela falš, a onda je đavo odneo šalu, iako nije bilo potrebe, ove četiri devojke su mogle sve da odrade, a ti samo da nam pevaš - rekla je Zorica.

- Prva pesma je bila fantastična, drago mi je što si me poslušala, ja sam ti pokazao, bila si prečista tonski. A druga pesma, ja radim na sat, iscurilo je vreme. Druga pesma mi je bila top, možda sam se zaneo u igri, umalo me nije udarila nogom u oko, bilo je napeto, bila si mi top, i žao mi je što nisi dobila taj glas, odlična si bila, naročito u prvoj pesmi, a i u drugoj si bila dobra, strofu si jako dobro otpevala, sad se ne šalim - rekao je Bosanac.

- Meni si bila baš bomba, baš mi se svidelo to sa igračicama, bila je tvoja zona, samo da kupiš dobru pesmu i dobar spot, i baš si mi u prirodnom okruženju sa tim igračicama, izgleda mi lepo i svetski - rekao je Desingerica.

Produkcija je odlučila da Irma ide direktno u sledeći krug bez baraža.

Autor: R.L.