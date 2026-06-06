Nikad bolji nastup Ognjena Inđića! Žiri oduševljen: Sve si poslušao, bilo je odlično!

Uvažio sve savete!

Sledeći kandidat ove noći bio je Ognjen Inđić, koji se predstavio pesmom Saše Matića "Samo ovu noć", a njegov mentor je Bosanac.

Odmah potom on je izveo pesmu Slavka Banjca "Ne verujem lepim ženama", a onda je žiri rekao svoje - sva četiri da za Ognjena.

- Bravo Ogi, bravo! Sve si bolji i sve si poslušao i sve više slušaš. Baš mi je drago, sve si poslušao, baš je prijalo, nije bilo preterano, sve je bilo kako treba, meni se ovo svidelo. Čak sam i Bosancu pokazao da je sve bilo okej, da se ne brine - rekao je Desingerica.

- Ja od reči do reči šta je Stepić rekao, sve se slažem - rekla je Zorica.

- Hajmo jedan aplauz za Brusilicu - rekao je Despić.

- Kako dozvoljavaš da te tako zove Zorice? Neke granice i neke ličnosti moraju da se poštuju - rekla je Jelena.

- Ono što je sigurno, ja sam Ognjenu prva dala da, ti se meni jako dopadaš i kao frajer, ali i kao pevač, imaš divnu emociju, ti si najinteresantniji kandidat, jer si specifičan po mnogo čemu, a najviše po toj divnoj boji, divnoj emociji, i sigurna sam da će Zorica i tebe pozvati na svoju žurku - rekla je Jelena.

- U prvoj pesmi imaš fantastičnu emociju, spoj, boja glasa, sve onako kako si ušao i izneo do kraja, u drugoj bi mogli malo da polemišemo, malo je nedostajalo energije i malo agresivnijeg pevanja, brza pesma to zahteva, kraći su tonovi, ali sve ukupno, to je bilo dobro, zasluženih četiri i neka ti je sa srećom - rekla je Viki.

Autor: R.L.